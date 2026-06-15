Olivia Rodrigo / you seem pretty sad for a girl so in love

El reciente disco benéfico de War Child, ‘Help 2‘, se cerraba con una versión de Magnetic Fields interpretada por Olivia Rodrigo. La cantante escribió en una de sus Stories de Instagram que era «una de sus canciones favoritas de la historia». Decía Stephin Merritt en aquella canción que «el libro del amor es tan largo y aburrido que nadie puede con él». Que está «lleno de flores y cajas con forma de corazón», pero también «de cosas que somos demasiado jóvenes para conocer».

La versión de Olivia de ‘The Book of Love’ no ha podido pasar más desapercibida. La canción menos escuchada de este álbum ha rebasado sus streams totales en solo 12 horas. Pero no he podido quitármela de la cabeza mientras oía este ‘you seem pretty sad for a girl so in love’ por dos razones. La primera es que la artista está escribiendo aquí su propio «libro del amor» de alguna manera. Este disco retrata o anticipa su ruptura con el actor Louis Partridge, y lo hace de una manera muy particular. Y la segunda es que ha dado a la producción cierto toque lo-fi que casa mucho con la estética de Magnetic Fields.

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Lo explica muy bien a cuenta del sonido escogido por la excelente ‘maggots for brains’. A Olivia Rodrigo siempre le ha ido el rock alternativo. De alguna manera ha sido lo que ha ido distinguiendo su sonido del de otros artistas. Cuenta que le encanta ‘I Love Rock & Roll’ de Joan Jett, pero que aquí no quería emularla: «Quizá más adelante». De momento ha preferido escoger hacer algo «más alternativo» porque le parecía «más emocionante que escribir un banger».

De ahí el delicioso sonido destartalado de la caja de ritmos -destartalado como su corazón-, lo cual no quita que el estribillo sea glorioso («soy un zombi por dentro, un tren descarrilando»), casi tanto como el clímax final («¿qué puedo hacer salvo pensar en ti?»). Recuerdos de «The Luckiest Guy» en un tema cuyo título Youtube traduce como «cabeza de chorlito».

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‘you seem pretty sad for a girl so in love’ no es el mejor álbum de Olivia Rodrigo porque cada vez sea más indie. Tampoco porque esté prácticamente orquestado en torno a su devoción hacia The Cure. El single ‘drop dead’ referencia ‘Just Like Heaven’ nada más empezar, el segundo single no recibía otro nombre que ‘the cure‘, ‘purple’ referencia ‘Pictures of You’ y, como traca final, Robert Smith hace coros y canta la segunda estrofa de un tema llamado ‘what’s wrong with me’ que se regodea en todos los arquetipos del desamor adolescente («no puedo comer, no puedo dormir»).

‘you seem pretty sad for a girl so in love’ es el mejor álbum de Olivia Rodrigo porque el nivel compositivo de las canciones es enorme. Tanto ‘the cure’ como ‘stupid song‘ están muy bien contenidas primero y llevadas hacia su cénit después. El último estribillo de esta es la gloria. Otras cuentan con una melodía maravillosa desde el principio, como ‘honeybee’, a piano y con unas cuerdas y coros estupendos, conduciendo hacia un final de estribillo que derrite el hielo («here’s to hoping»). ‘begged’ tiene ecos de Stevie Nicks, además de unos coros ancestrales que nos llevan a otros espacio y tiempo. Y ‘less’ es tan bonita como ‘Your House’ de Alanis Morissette, solo que aquí Olivia Rodrigo no está revisitando una casa que no debe, sino recreando una primera cita que ya no es tan divertida como la primera.

Inspirada por autoras como Annie Ernaux, Olivia Rodrigo retrata en todo el álbum una relación que la entusiasma, pero que empieza a no ir bien y finalmente se resquebraja. La artista ha explicado que «la duda» es uno de los temas principales del álbum, de hecho la palabra aparece varias veces de una forma o de otra («todo lo que quiero es saber, sin ningún tipo de dudas, si solo tienes ojos para mí», en ‘begged’), y lo mejor es el modo en que la producción acompaña.

Si el sonido de teclados en ‘my way’ solo puede ser el de una buena «bumambulancia», el disco termina de reventar en ‘expectations’, la gran novedad hallada junto a su mano derecha Dan Nigro. Su inspiración ochentera es más rabiosa que hedonista y sirve para canalizar el modo en que Olivia Rodrigo estalla contra un chico que «tomaba drogas», vivía de sus padres o «no era tan divertido» después de todo. «Pensé que era perfecto y ahora tengo su número bloqueado».

Hay un desenlace para todo esto y suena tan emotivo como ‘cigarette smoke’. Un tema tan bonito como ‘Buceador’ en aquel disco de Klaus&Kinski: contemplativo, atmosférico, de aceptación, en el que la artista se convence a sí misma de lo arrepentida que está de aquel chico. «Dime algo honesto para que la historia se vuelva negra», suplica, necesitando pasar página.

Desde ya en la carrera de los Grammy, ‘you seem pretty sad for a girl so in love’ tiene el único inconveniente de cargar un poco con el monotema del amor. Aunque también cabe preguntarse por qué que algunos hagan «69 canciones de amor» nos suena mordaz e inteligente, y por qué que otras las hagan, nos suena a chiquillada.