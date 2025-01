Los discos imprescindibles de The Cure

El primer disco de The Cure en 16 años es tan bueno que incluso ha despertado la curiosidad y el interés de nuevas generaciones. ‘Songs of a Lost World‘ es uno de los mejores discos de 2024, por lo que aprovechamos la ocasión para dedicar un capítulo del podcast REVELACIÓN O TIMO a la trayectoria de la banda de Robert Smith. En este episodio explicamos cómo hemos llegado hasta este álbum, cuáles han sido sus referentes y, en definitiva, cuáles son los 8 discos imprescindibles -más o menos- de la carrera de The Cure.

The Cure debutan a finales de los años 70 con un álbum llamado ‘Three Imaginary Boys‘ que los sitúa en la escena post-punk, aunque con matices. Pese a la pegada de temas como ’10:15 Saturday Night’, es un álbum que Robert Smith escribió en su adolescencia y son canciones de las que no estará muy orgulloso. En principio, el hit coetáneo ‘Boys Don’t Cry’ queda fuera de la edición. Pronto tomará las riendas de su carrera al margen de lo que opinen en su sello o sus primeros compañeros de banda.

El segundo álbum, ‘Seventeen Seconds‘ (1980), con la inclusión de un tema llamado ‘A Forest’, será más relevante, semilla de lo que encontraremos después en ‘Faith‘ (1981) y ‘Pornography‘ (1982). El grupo va desarrollando su vena más oscura y siniestra, que hoy en día hemos encontrado en ‘Songs of a Lost World’.

A mediados de los 80, y tras varias crisis internas, Robert Smith no temerá desarrollar una vena más popi, por ejemplo en parte de ‘The Head on the Door‘ (1985), donde además del hit ‘In Between Days’ hallamos una versión primigenia de ‘Close to Me’, así como influencias flamencas y niponas.

Se abre entonces una etapa imperial en lo comercial, con ‘Kiss Me Kiss Me Kiss Me‘ (1987), un éxito incluso en países tan complicados como España, gracias a sus singles como soles; la gran obra maestra del grupo, ‘Disintegration‘ (1989), accesible en sus 4 sencillos principales e imponente en la inclusión de joyas como ‘Plaingsong’; y finalmente ‘Wish‘ (1992). Este último figura como su disco más vendido, quizá por todo lo sembrado durante los años 80. Discos que no dejaron de circular entre el público, después de que ‘Boys Don’t Cry’ no lograra llegar a las listas de éxito en su momento.

Destacamos alguna canción de los 4 álbumes que The Cure publicaron entre 1996 y 2008, pero recordamos que si estamos hablando del grupo es porque ‘Songs of a Lost World’ es su mejor álbum en más de 30 años.



