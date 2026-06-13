¿Es lo de Ana Mena y Lola Indigo «el acontecimiento del año»?

Sony no se anda con chiquitas a la hora de promocionar la colaboración de Ana Mena con Lola Indigo. Y eso que esta última en realidad está fichada por Universal. La califican en nota de prensa como «el acontecimiento más esperado e importante del año». Exactamente las mismas palabras las repite el equipo de promoción de Ana Mena en una nota similar.

Cuentan que «la expectación en torno al proyecto ha sido extraordinaria» desde la aparición de Ana Mena como invitada sorpresa durante el concierto de Lola Índigo en Granada. Desde entonces ambas han seguido hablando a través de las redes, alimentando las especulaciones en torno a una colaboración que la gente pedía. ‘pa ti toa’ es el resultado de sus contactos, bajo la producción de Tunvao.

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‘pa ti toa’ es una canción de amor y deseo en el que tanto Ana Mena como Lola Indigo se dirigen a un hombre que tienen «esposado como un preso» y que sabe quitarles «el estrés si me estreso». La disco está llena pero él es «mi favorito».

Introduciendo algunas palabras en inglés como «dive» o «lova» («lover»), las artistas mantienen un buen flow y sensualidad; Mena introduciendo el tema en solitario, Lola quedándose el verso más largo, todo ello sobre una base de merengue pop. Un estilo que han trabajado en los últimos años Rosalía o Karol G, y que han deconstruido vanguardistas como rusowsky.

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El objetivo de ‘pa ti toa’ no es tanto romper estructuras a lo Rusia-IDK, como convertirse en una de las canciones del verano. A eso apunta el final en plan coral, truco que ya usaba ‘Si antes te hubiera conocido’. Es por eso -y porque sus bpm’s son más reducidos- que este tema agradecería un videoclip o unos visuales que terminen de elevarlo. Mucha gente lo está pidiendo. O eso o que «Éxitos España» le dé el amor que otras veces negó a estas artistas.



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Esperaba más de Ana y Lola

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