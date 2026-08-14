Madonna y Kylie logran un top 8 en UK gracias a los CD singles

Madonna y Kylie Minogue debutan en el número 8 de Reino Unido con ‘Love Sensation’, el mejor estreno de la semana en el Official Singles Chart. La canción suma 19.717 unidades, de las que 10.993 son CD y 4.718 descargas.

Los CD se pusieron en preventa el 3 de agosto y fueron enviados ayer, jueves 13, justo antes del cierre de la semana de chart. Así, las casi 11.000 unidades físicas aparecen concentradas en el resultado de esta semana. Todo apunta a un importante «chart push» por parte de Warner, aprovechando los pedidos acumulados durante la preventa.

- Publicidad -

La diferencia es enorme. Sin esos 10.993 CD, ‘Love Sensation’ se queda en unas 8.724 unidades, lo que esta semana la habría dejado alrededor del número 48. Con ellos, sube hasta el 8. Los CD representan, por tanto, el 55,8% de todas las unidades de la canción esta semana.

El movimiento permite que una canción con un rendimiento digital bastante más modesto consiga un Top 10 británico y supone un salto de unas 40 posiciones respecto al escenario sin ventas físicas.

- Publicidad -

El #8 es además el mejor puesto de Madonna en UK en 17 años, desde el #3 de ‘Celebration’ en 2009, y su 65º Top 10 británico. Solo Elvis Presley (76) y Cliff Richard (68) tienen más.

