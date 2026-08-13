Muere Víctor Coyote, icono inclasificable de la Movida

Víctor Aparicio, conocido artísticamente como Víctor Coyote, ha muerto, según ha comunicado El Volcán Música, sello con el que trabajó durante sus últimos años. «La vida nos ha dado uno de esos reveses que te dejan en shock», escribe la compañía en un comunicado en el que define al músico como «libre, inquieto, inclasificable y profundamente singular».

Víctor Coyote comenzó su carrera a finales de los 70 y principios de los 80, en plena eclosión de las escenas de la Movida viguesa y madrileña. Formó parte de Los Coyotes, grupo que fue pionero en llevar al terreno del rock y el punk los ritmos y sonidos latinoamericanos y regionales, una mezcla poco habitual en la música española de aquella época. A partir de 1988, la formación pasó a llamarse Los Coyotes de Víctor Abundancia y publicó éxitos como ‘Esta noche me voy a bailar’.

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Después desarrolló una carrera en solitario bajo los nombres de Víctor Coyote y Víctor Abundancia, siempre alejado de las etiquetas y explorando también otros terrenos artísticos. Además de la música, trabajó como dibujante, diseñador, pintor y actor, y colaboró con proyectos como Xabarín Club. Su canción ‘Jaguarundi’, además, fue utilizada por TVE como sintonía de la Vuelta Ciclista a España de 1995.

El Volcán destaca precisamente su carácter inquieto y su constante necesidad de crear: «No dejaba de curiosear, de crear, de hacer realidad sus proyectos; siempre se cuestionaba todo y nos cuestionaba a todos». «Nos queda su música, sus dibujos, sus historias, su humor, su curiosidad y su xenio», concluye el sello. En 2020 pudimos conocer de cerca su carácter afilado y sentido del humor en una entrevista que concedió a este medio.