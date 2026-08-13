Israel ya no podrá organizar Eurovisión si gana el festival

Eurovisión ha introducido un importante cambio en su reglamento de cara a 2027: el país ganador no podrá organizar el festival si un conflicto armado, una situación geopolítica delicada u otras circunstancias afectan a la seguridad o estabilidad de su territorio o región. La UER podrá encargar una evaluación de seguridad independiente y, si considera que no es viable celebrar allí el certamen, designará una sede alternativa.

La medida afecta especialmente a Israel, que en los últimos años ha rozado la victoria y que, en caso de ganar, ya no tendría garantizado organizar el festival. También podría afectar a Ucrania y, eventualmente, a Rusia si regresara al concurso. El nuevo reglamento contempla que el organismo de radiodifusión de la sede alternativa asuma por completo la organización, a diferencia de Liverpool 2023, que acogió Eurovisión en representación de Ucrania.

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El cambio llega después del boicot de varios países a la participación de Israel, entre ellos España, y de la pérdida de más de 35 millones de espectadores en la edición de 2026. La UER también ha advertido en varias ocasiones a la televisión pública israelí por sus campañas para conseguir votos. RTVE todavía no se ha pronunciado sobre las nuevas medidas, mientras Islandia estudia regresar al festival en 2027.

Además, Eurovisión ha modificado otras dos normas: se permitirá utilizar pistas de acompañamiento y elementos pregrabados, pero la voz principal deberá interpretar en directo la melodía principal; y la edad mínima de los participantes sube de 16 a 18 años. La próxima edición se celebrará en mayo de 2027 en Bulgaria, con Sofía y Burgas como candidatas a acogerla.