Madonna y Kylie Minogue lanzan el remix de ‘Love Sensation’

La esperada colaboración entre Madonna y Kylie Minogue ya está disponible. Tras su estreno en el Club Confessions del WorldPride de Ámsterdam, el remix ‘Afterhours’ de ‘Love Sensation’ ha llegado oficialmente a plataformas en dos versiones: ‘Afterhours Mix’ y ‘Afterhours Radio Edit’.

‘Afterhours Radio Edit’ mantiene prácticamente intacta la producción original de Stuart Price para ‘Love Sensation’. La principal diferencia es la incorporación de las características voces sensuales de Kylie Minogue, que se entrelazan con las de Madonna sin alterar apenas el sonido del tema. ‘Afterhours Mix’, por su parte, presenta una versión extendida orientada a la pista de baile.

- Publicidad -

El lanzamiento aparece firmado como Madonna & Kylie Minogue, en lugar de Madonna feat. Kylie Minogue, un detalle que permitirá que el sencillo puntúe para ambas artistas en las listas británicas.

La colaboración prolonga la era de ‘Confessions II‘, que parecía haberse detenido tras las últimas novedades, y llega también acompañada de una edición en CD single disponible a través de la tienda oficial de Madonna.



