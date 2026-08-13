Selena Gomez, demandada por fraude a inversores

Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, han sido demandadas por dos empresas que pusieron más de un millón de dólares en Wondermind, la compañía de salud mental que ambas fundaron junto a Daniella Pierson. Según la demanda, la información que recibieron sobre la empresa, su estructura y sus posibilidades de convertirse en un negocio rentable no se correspondía con la realidad.

Según cuenta TMZ, los inversores consideran que Selena daba una imagen de estar muy implicada en Wondermind, aunque después de recibir el dinero apenas habría hecho nada en la compañía. También señalan a Daniella Pierson por supuestamente exagerar sus éxitos empresariales y las expectativas de rentabilidad.

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La demanda dice que durante tres años Wondermind fue acumulando problemas sin que nadie avisara a los inversores. Ellos no conocen la magnitud de la situación hasta que The Cut publica en septiembre de 2025 un artículo en el que habla de una empresa en «total desorden».

El artículo también recoge acusaciones sobre un supuesto problema de abuso de sustancias de Mandy Teefey y sobre su gestión de la compañía. Ella niega estas acusaciones y asegura que proceden de antiguos empleados descontentos. Ahora, los inversores llevan el caso a los tribunales por supuesto fraude de valores y reclaman recuperar el dinero invertido, además de otros daños.