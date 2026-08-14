En ‘She’s the Best’, Troye Sivan arriesga y gana

Troye Sivan ha estado estos días teaseando su regreso, que finalmente se producirá en forma de un disco llamado ‘She’s the Best’, que podrá escucharse a partir del 2 de octubre. El tema titular sirve de primer adelanto y es uno de los lanzamientos más peculiares de su carrera.

‘She’s the Best’ no es un banger inmediato como ‘Rush’. En su lugar, propone una experiencia musical. Sivan ofrece un trip-hop susurrado, solo salpicado por la melodía que aparece al declamar el título, y que recurre más a la narrativa y a la producción que a buscar un hit fácil.

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Tampoco es verdad que solo haya melodía en el supuesto estribillo de la canción, ya que la producción está llena de detalles melódicos e instrumentales. Es un tema repleto de capas que acaba desembocando en un final eufórico. Pero hay que decir que la voz susurrada de Troye Sivan en las estrofas está tan mezclada con la producción que hay que esforzarse para entender lo que dice. Es una decisión deliberada que favorece la inmersión.

‘She’s the Best’ es una oda a sus amigas y describe a una party girl que va por ahí con manchas de semen en el vestido, no ha dormido y se pelea con incels en internet para desahogarse, y para Troye es sencillamente «la mejor». El videoclip está lleno de personajes, sobre todo de drag queens, aunque destaca el cameo de Nicole Kidman, que interpreta al sujeto al que va dedicada la canción.

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No sé qué pensar

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