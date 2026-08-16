Los Javis hablan sobre su relación: «Todo ha mejorado»

Javier Ambrossi y Javier Calvo han concedido una nueva entrevista esta semana en El País Semanal, la primera que hacen juntos desde el anuncio de su separación. Esta ocurrió durante la producción de su próxima película, ‘La bola negra’, que se estrenará en cines el próximo 25 de septiembre.

La pareja de directores ha empezado hablando sobre el contenido político de sus películas, asegurando que «los avances sociales del colectivo en España se han hecho gracias a la izquierda y en contra de la derecha» y que «no intentamos escorar nada»: «Que lo llevemos a nuestro terreno, a la identidad sexual y de género, no quiere decir que la película no tenga un valor político e ideológico», han comentado.

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A su vez, en la misma entrevista han explicado cómo el fin de su relación romántica no ha entrado en conflicto con su unión creativa, sino «justo lo contrario»: «Hemos mejorado porque antes estábamos empañando toda nuestra vida personal con el trabajo y no había espacio para el crecimiento. Ahora, cuando vamos a currar, nos ponemos a currar y ya», ha contado Ambrossi.

Ambos coinciden en que su situación ha mejorado mucho desde la ruptura, con Ambrossi asegurando que quiere a Javier Calvo «desde un lugar más sano» y este señalando que ahora «hay más admiración y menos competición».