Jungle tiran de su infalible fórmula en la irresistible ‘Sunshine’

El nuevo disco de Jungle ha llegado a tiempo para disfrutarlo durante lo que queda de verano. El lead single del proyecto se titula igual que este, ‘Sunshine’, y encuentra al trío británico usando su fórmula por excelencia después de los tres adelantos anteriores: ‘Carry On’, ‘The Wave’ y ‘Someday, Somewhere’.

‘Sunshine’ es un bop de funk, disco y soul en el que Lidia Kitto canta sobre un amor que «se tenía que sentir como la luz del sol», pero al cual no puede dejar de querer. Recordando a los primeros The Avalanches en el proceso, Jungle construyen un tema basado en samples de los que no se encuentran en ninguna tienda de vinilos, sino en el propio estudio.

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La facilidad con la que Jungle es capaz de emular el uso de samples de los 50s y 60s a través de grabaciones originales lleva siendo evidente durante toda su carrera y en su último tema no hay ninguna excepción. Aunque parezca llena de chopeos y melodías reusadas, ‘Sunshine’ es una fuente de originalidad.

Recordamos que Jungle presentarán su nuevo disco con dos conciertos en nuestro país durante los días 26 y 28 de noviembre, en el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, respectivamente.