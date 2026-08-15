Jungle tiran de su infalible fórmula en la irresistible ‘Sunshine’

El nuevo disco de Jungle ha llegado a tiempo para disfrutarlo durante lo que queda de verano. El lead single del proyecto se titula igual que este, ‘Sunshine’, y encuentra al trío británico usando su fórmula por excelencia después de los tres adelantos anteriores: ‘Carry On’, ‘The Wave’ y ‘Someday, Somewhere’.
‘Sunshine’ es un bop de funk, disco y soul en el que Lidia Kitto canta sobre un amor que «se tenía que sentir como la luz del sol», pero al cual no puede dejar de querer. Recordando a los primeros The Avalanches en el proceso, Jungle construyen un tema basado en samples de los que no se encuentran en ninguna tienda de vinilos, sino en el propio estudio.
La facilidad con la que Jungle es capaz de emular el uso de samples de los 50s y 60s a través de grabaciones originales lleva siendo evidente durante toda su carrera y en su último tema no hay ninguna excepción. Aunque parezca llena de chopeos y melodías reusadas, ‘Sunshine’ es una fuente de originalidad.
Recordamos que Jungle presentarán su nuevo disco con dos conciertos en nuestro país durante los días 26 y 28 de noviembre, en el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, respectivamente.