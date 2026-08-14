RFTW: Phoebe Bridgers, Jungle, Tinashe, Sr Chinarro…

En el ecuador de agosto, la música no se va de vacaciones. Al contrario, propone algunos de sus lanzamientos más importantes del año, como los de Phoebe Bridgers y Jungle. Ojo porque también sale el disco en solitario de Benny Blanco, con colaboraciones de Selena Gomez, The Marías o Mora; y recibimos nuevos lanzamientos de Sr. Chinarro, Becky G, L’Rain, Ayra Starr, Dent May, Carly Simon o Laura Veirs.

Entre los estrenos de single destaca el lead del nuevo álbum de Troye Sivan, elegida Canción del Día para hoy; los nuevos pepinazos de Tinashe, Joe Goddard, KATSEYE, Babymorocco o La Roux, y temas muy sorprendentes de Icona Pop o Gus Dapperton.

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El eclipse ha estado marcado por el estreno de Martin, y entre los regresos esperados del año hay que subrayar el dúo de Erykah Badu y The Alchemist, que por fin lanzará su disco. Fujii Kaze & Miyagi, favoritos históricos del site, también vuelven, y también tenemos nuevo single de la artista virtual Hatsune Miku junto a Grimes.

Además, tenemos nuevas propuestas de Orville Peck, Bella Poarch, Jorja Smith, The Tallest Man on Earth, Slow Pulp, Los Estanques, Haruomi Hosono, Paris Paloma, Shabazz Palaces, Kasabian, Sophia Stel, Royal Blood, Django Django, Caroline Rose…

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Acabamos, como siempre, mencionando varias curiosidades: nuevos himnos extradiscográficos de Ruslana o Xoel López y un cover de Robyn por parte de Yung Lean. No ha elegido la canción obvia, sino una menos esperada: ‘Robotboy’.

