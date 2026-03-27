Jungle ponen banda sonora a la primavera con ‘Carry On’

Ya recompuestos del éxito de ‘Back to 74‘, Jungle vuelven a la carga con un nuevo disco llamado ‘Sunshine’ que se podrá escuchar a partir del 14 de agosto y que el trío británico compuesto por J Lloyd, Tom McFarland y Lydia Kitto presentará en España. Las fechas de la gira de ‘Sunshine’ en nuestro país son el 26 de octubre en el Movistar Arena de Madrid y el 28 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Hasta que llegue la fecha en que podamos oír el álbum completo, podemos degustar un primer single llamado ‘Carry On’, la Canción del Día. Se trata de un tema de aires bossa y acústicos, perfecto para el comienzo de la primavera. El trío británico se aleja de su versión más eufórica en este tema, abrazando su lado vintage con una melodía pegadiza y nostálgica a más no poder.

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Aunque la música suene como un sueño, ‘Carry On’ es uno de esos casos en los que la letra despierta diferentes sentimientos al acompañamiento instrumental. En esta, Kitto canta sobre su corazón roto, comenzando la canción con la promesa de «no involucrarse más en el amor»: «No quiero hablar sobre todas las cosas que has dicho y hecho / Todo lo que haces es romperme el corazón», canta en los versos. En el estribillo, una dura afirmación: «Nadie me ha hecho sentir así de impotente».

Respecto a la gira de Jungle, los fans que reserven el álbum en la tienda oficial de Jungle tendrán acceso a la preventa de entradas para la gira. La preventa se abrió a las 9.00 horas (hora local) del jueves 26 de marzo y permanecerá abierta hasta que las entradas salgan a la venta general a partir de las 10.00 horas (hora local) de este viernes 27 de marzo. En ambos casos las entradas estarán disponibles a través de la web de Jungle.

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Este es el tracklist de ‘Sunshine’:

01 Come Back to Me

02 Sunshine

03 Where Are You Now?

04 Move Like You Do

05 Romeo II ft Bas

06 Carry On

07 The Wave

08 Someday, Somewhere

09 Natural

10 Reflection

11 Heavy on My Soul



Gira Jungle 2026-2027

SEPTIEMBRE

9th – Minneapolis, MN – The Armory

10th – Chicago, IL – United Center

12th – Toronto, ON – Scotiabank Arena

13th – Montreal, QC – Place Bell

15th – Boston, MA – Agganis Arena

17th – Washington, DC – The Anthem

19th – New York, NY – Barclays Center

21st – Nashville, TN – The Pinnacle

23rd – Houston, TX – 713 Music Hall

24th – Austin, TX – Moody Center

25th – Dallas, TX – Texas Trust CU Theatre

27th – Denver, CO – Red Rocks Amphitheatre

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OCTUBRE

1st – Portland, OR – Veterans Memorial Coliseum

2nd – Vancouver, BC – Pacific Coliseum

3rd – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

6th – San Francisco, CA – Greek Theatre

9th – Santa Barbara, CA – Santa Barbara Bowl

10th – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

24th – Lisbon – MEO Arena

26th – Madrid – Movistar Arena

28th – Barcelona – Palau Sant Jordi

30th – Paris – Accor Arena

31st – Brussels – Forest National

NOVIEMBRE

3rd – Amsterdam – Ziggo Dome

5th – Hamburg – Barclays Arena

6th – Copenhagen – Royal Arena

8th – Berlin – Uber Arena

10th – Łódź – Atlas Arena

12th – Munich – Olympiahalle

13th – Vienna – Wiener Stadthalle

15th – Milan – Unipol Forum

18th – Dublin – 3Arena

21st – Leeds – First Direct Bank Arena

22nd – Cardiff – Utilita Arena

25th – London – The O2

27th – Manchester – Co-op Live

28th – Glasgow – OVO Hydro

MARZO 2027

2nd – Brisbane – Entertainment Centre

4th – Sydney – Qudos Bank Arena

6th – Melbourne – Rod Laver Arena

10th – Perth – RAC Arena