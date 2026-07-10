Jungle no fallan en la rítmica y maravillosa ‘Someday, Somewhere’

Jungle lanzan el tercer adelanto de su próximo disco, ‘Sunshine’. En términos de promoción, este lanzamiento ocupa un lugar similar al que tuvo ‘Back to 74‘ en la campaña de su anterior álbum. Tras ‘Carry On‘ y ‘The Wave‘, el grupo sigue subiendo los BPM y presenta su adelanto más disco-funk hasta la fecha, además de ser probablemente el más accesible y el que más rápidamente captará la atención del público.

‘Someday, Somewhere’ se vale de los recursos más reconocibles de Jungle: ritmo bailable, aires retro y armonías cálidas. El tema entra como un refresco bien frío bajo el sol. Es la Canción Del Día y una candidata seria a canción del verano.

- Publicidad -

Con el punto justo de melancolía, otro rasgo característico de Jungle, ‘Someday, Somewhere’ «habla de aferrarse a la sensación de que algo mejor está por venir», según explica el grupo. «Tiene ese optimismo tan característico de Jungle al final del verano, con un poco de añoranza, un poco de deseo de escapar y, esperamos, algo en lo que la gente pueda perderse», añaden.

Tampoco cambia la propuesta visual de ‘Someday, Somewhere’, que se presenta con un videoclip protagonizado por una expresiva coreografía. ¿Para qué cambiar lo que funciona? Jungle hacen lo suyo, lo hacen muy bien y pocos saben hacerlo con tanta personalidad como ellos. Tras un ‘Volcano‘ que sigue muy presente, ‘Sunshine’ verá la luz el próximo 14 de agosto.

- Publicidad -

Os recordamos que Jungle presentarán ‘Sunshine’ con dos conciertos en España los días 26 y 28 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, respectivamente.

