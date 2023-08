Jungle / Volcano

Después de 10 años de carrera y tres discos publicados (‘Jungle’ en 2014, ‘For Ever’ en 2018 y ‘Loving in Stereo’ en 2021) no era muy fácil adivinar qué otra vuelta podían dar Jungle a su sonido. Pero ‘Volcano’, su cuarto álbum, prueba que a las producciones de funky y soul del dúo británico, tan apegadas a la nostalgia de los años 70, aún les quedan caminos por recorrer.

‘Volcano’ es básicamente el disco veraniego de Jungle: no extraña que salga en pleno mes de agosto. En ningún otro momento habría tenido sentido degustar estas exquisitas producciones de baile retro que, por primera vez en la carrera de Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, no se adhieren a ningún marco conceptual. En declaraciones a este medio, Josh ha dicho que la intención detrás de las canciones de ‘Volcano’ simplemente ha sido crear un repertorio de canciones que dieran buen rollo.

Y vaya si lo dan. En Jungle, la fórmula de mezclar ritmos de funk y disco con armonías vocales del soul y el R&B clásicos sigue siendo mágica. De hecho, la mayoría de canciones que conforman ‘Volcano’ no samplean ninguna canción de soul vieja aunque lo parezca: es Lydia Kitto la persona que se encuentra detrás de la mayoría de melodías vocales, cantándolas con el gusto que merecen estas producciones.

Ahora, el paisaje que propone Jungle es ligero y veraniego, abierto y luminoso como un día de verano en la costa californiana. Los singles, cuando se suben a un ritmo disco, pueden ser tan bailongos como ‘Candle Flame’ con Erick the Architect o tan rematadamente maravillosos como ‘I’ve Been in Love’. Y, cuando optan por un estilo más funky, como la cazuela de ‘Back on 74’, igualmente aciertan de pleno, llevándonos a la época mágica de ‘Soul Train’.

Ecos al “easy-listening” asoman en el multimillonario single ‘Problemz’, que recuerda a Kaytranada. Como de costumbre, Jungle saben alimentar sus canciones con diferentes ideas y, especialmente en ‘Volcano’, la jugada les sale bien. ‘Holding On’ es un club track que sabe amoldarse a la estética general de ‘Volcano’. El hip-hop de vieja escuela es una influencia muy bien asimilada en ‘Dominoes’, que samplea -esta sí- ‘Love is a Hurtin’ Thing’ de Gloria Ann Taylor. Y, dando un respiro del baile sin freno, ‘Good at Breaking Hearts’ es puro lujo R&B que aúna influencias isleñas y de los grupos vocales de los 50 con tremenda sensibilidad.

‘Us Against the World’ es una introducción triunfal, interpretada -aparentemente- por un coro infantil que afronta el futuro con valentía y tesón. Es un inicio épico para un disco excelentemente redondeado tanto en sus momentos caribeños (‘You Ain’t No Celebrity’) como en los raperos (‘Pretty Little Thing’). Y, si las melodías parecen diseñadas por la mejor Minnie Riperton, ‘Don’t Play’ resulta en ese estilo una canción pegadiza hasta la obsesión. ‘Volcano’ es, sin duda, uno de los mejores discos del verano.