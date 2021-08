Jungle no guardan en demasiada estima su segundo disco ‘For Ever‘. Por aquí nos gustó bastante, pero el dúo de compositores y productores británicos compuesto por Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson parece pensar que no es su mejor obra… y la crítica está de acuerdo. Josh incluso ha dicho que es un disco «sensiblero e indulgente». Solo le ha faltado decir que no quiere saber nada de él, pero lo que ha hecho el grupo al final es aprender de los errores y componer un tercer disco en reacción a aquel, en el que no han querido comerse demasiado el coco y han buscado divertirse ante todo.

Una buena noticia y una mala respecto a ‘Loving in Stereo’, y la noticia es exactamente la misma en ambos casos: estamos ante otro disco de Jungle ni más ni menos. DIY ha explicado que la música de Jungle se inspira en «el lado más popero del soul y en el lado más ligero del funk, con el espectro del hip-hop acechando en todo momento» y no se me ocurre una descripción más acertada para describir los tres discos publicados por Jungle hasta la fecha. En ‘Loving in Stereo’ la atmósfera sigue siendo sofocante y la sombra de ‘Busy Earnin‘ sigue siendo alargada y parece inspirar aún los mejores singles de la banda, como ‘Keep Moving’ u ‘All of the Time’, que aquí suenan seguidas.

Editado bajo el propio sello de Jungle, Caiola Records, ‘Loving in Stereo’ se supone un regreso a los inicios de la banda. Jungle han buscado deshacerse de sus inseguridades y hacer la música que le apeteciera sin pensar en las posibilidades comerciales que pudiera tener o en lo que la gente espera de ellos. Irónicamente, ‘Loving in Stereo’ suena exactamente a lo que cualquiera esperaría de Jungle: los ritmos retro disco y las melodías cantadas a dúo y en falsete a lo Bee Gees siguen bien presentes y resultando igualmente efectivas en cortes como ‘Lifting You’ o ‘What D’You Know About Me’, de la misma manera que Jungle siguen interesados en probar cosas diferentes.

‘Romeo’, otro de los singles destacados del álbum, es el más hip-hopero del conjunto, pero sus guitarras medio reggae suenan como inspiradas en ‘He Can Only Hold Her’ de Amy Winehouse, y por lo tanto desprenden un aire vintage muy acogedor. ‘Fire’ es un tema totalmente psicodélico que no tiene nada de disco y mucho de Altin Gün y ‘Truth’ se debate entre ser una canción de The Black Keys y otra de Djando Django. En ese punto intermedio en el que las influencias se difuminan parece hallarse, a veces, la marca de Jungle, una banda que recuerda a otras cosas y a la vez ha dejado su propia impronta en la música.

Jungle han tomado una buena decisión al no prestar atención a las supuestas necesidades de la industria y de su audiencia, pero ‘Loving in Stereo’ a veces bordea la música de fondo. Es uno de esos discos que pones más por el «vibe» que por la potencia de las canciones. Siguen estando muy bien asimiladas las influencias del viejo soul y la música disco y, por ejemplo, ‘Bonnie Hill’ hará que sea primavera en tu cabeza cuando entre el sonido de una flautita y después el de un saxofón, y ‘Can’t Stop the Stars’ es un final eufórico hecho con el gusto de unos Avalanches, pero ‘Loving in Stereo’ sigue sin ser esa obra redonda de Jungle que muchos esperamos.