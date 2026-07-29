Jared Leto, acusado de delitos sexuales por cuatro mujeres

Un nuevo documental de la BBC, ‘Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret’, recoge los testimonios de 10 mujeres que acusan a Jared Leto de comportamientos sexuales inapropiados entre 2002 y 2016. 9 de ellas hablan públicamente por primera vez. Según informa Variety, cuatro de los relatos describen presuntos delitos sexuales ocurridos cuando las denunciantes eran adolescentes.

Una de las mujeres asegura que el actor la agredió sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra afirma que Leto la amenazó con agredirla sexualmente cuando ella tenía 19. Una tercera sostiene que mantuvo relaciones sexuales con él en California cuando tenía 17 años, por debajo de la edad de consentimiento en ese estado, y que el actor restó importancia a ese hecho. Una cuarta denuncia que Leto le hizo repetidas llamadas de contenido sexual cuando tenía 16 años e incluso le propuso mantener relaciones.

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El documental también recoge los testimonios de otras cuatro mujeres que describen llamadas «extrañas y a menudo muy sexuales» cuando eran jóvenes. Además, dos antiguos trabajadores de Thirty Seconds to Mars aseguran que el entorno del grupo veía con incomodidad la forma en que Leto se relacionaba con chicas adolescentes, a las que, según cuentan, invitaba en ocasiones al camerino o a la casa donde grababa.

La BBC afirma haber contrastado varios de estos relatos con familiares y amistades de las denunciantes, además de revisar mensajes y fotografías que respaldarían parte de sus testimonios. Según Variety, los representantes de Jared Leto no habían respondido a las peticiones de comentarios en el momento de la publicación.