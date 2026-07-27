The Strokes / Reality Awaits

He tenido que comprobar 3 veces que seguíamos en 2026, mirando mi reloj, el móvil y los calendarios que mi padre sigue colgando en su casa. Atendiendo a la polémica por el uso del Autotune en el 7º disco de los Strokes, pensé que habíamos retrocedido en el tiempo. Por ejemplo a 2007, un año antes de que Kanye West publicara ‘808s & Heartbreak’ y los tiempos del debut de Bon Iver. Por ejemplo a 2012, un año antes de que The Strokes demostraran que estaban aquí para divertirse con un single tan loco como ‘One Way Trigger‘. Los mismos tiempos en que Julian Casablancas reventara las plataformas de streaming con aquella maravilla llamada ‘Instant Crush‘ junto a Daft Punk.

Por no hablar de los tres discos publicados por The Voidz, el proyecto paralelo de Casablancas. ¿Su presentación con aquel tema llamado ‘Human Sadness’ no fue suficientemente indicativa de sus gustos en el siglo XXI?

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El absurdo generalizado llega al punto de que en este lustro se ha aceptado la idea de que ‘The New Abnormal‘, el último álbum de los Strokes hasta la fecha, es un nuevo clásico de la banda, pues se ha convertido en el favorito de la generación Z, con números estratosféricos. ¡Y en aquel álbum se usaba Auto-Tune y voces estiradas hasta lo estridente en pistas como ‘Eternal Summer’! ¿Qué esperábamos en 2026 de este grupo? ¿’Is This It?‘? ¿Pero en serio?

La pregunta, a lo sumo, será si el Auto-Tune se utiliza de forma excesiva, adecuada, enriquecedora o redundante. Julian Casablancas suele llevarlo a territorios dramáticos, asfixiantes, a modo de lamento y es verdad que en ‘Falling out of Love’ se ha pasado de frenada. Pero no es una cuestión de Auto-Tune. Es una cuestión de que la canción se extiende hasta los 6 minutos y medio sin presentar una de sus mejores progresiones. Mucho mejor es el clímax creado al final de ‘Psycho Shit’, lo que nos lleva al contenido temático de este trabajo.

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Porque se debería estar hablando más de que ‘Reality Awaits’ es un disco bastante político de los Strokes, muy crítico con los tiempos que vivimos. Misteriosamente, parece que eso le interesa mucho menos a tu algoritmo. El single ‘Going Shopping‘ habla de cómo nos refugiamos en el consumismo, de los seres que se sienten «por encima de la ley» y de cómo hemos perdido sensibilidad hacia el prójimo. En relación con el título del álbum, plantea: «Cuanto peor se vuelve la realidad, menos quieres oír hablar de ella / La solidaridad puede ser difícil cuando tienes tantas cosas guays que perder».

En la línea, la balada ‘Liar’s Remorse’ introduce una línea sobre alguien demasiado dependiente de la IA, y sobre todo el mencionado ‘Psycho Shit’ está claro a quién se dirige: «matas a tu presa sin moverte de tu nido / desde detrás de un escritorio / eres una mierda de psicópata sin honor, ni huevos». La lírica de Casablancas es ahí cristalina -otras veces es más obtusa-, pero lo seguro es que merecía la pena atender qué se escondía detrás del tan traído y llevado Auto-Tune.

Sobre todo porque Julian Casablancas sigue siendo capaz tanto de divertir como de emocionar cuando se pone. ‘Lonely in the Future‘, la canción más «primeros Strokes» después de esa intro un tanto Jack White, es una cachondísima defensa de su legado, con dardos envenenados para Harry Styles («Dude kept the beat «As It Was»»), The Weeknd («me gusta cómo vistes», o sea, «me has copiado») o Fantano («me dijeron lo mismo que tú hace 20 putos años»). Es un tanto bajona que se rebaje a contestar cosas tras 25 años de carrera, pero el tema logra sonar lozano. Como también ‘Dine N’Dash’ -con sus evocadores teclados- o ‘Going to Babble On’.

En el lado más emocional, está ‘Liar’s Remorse’, sostenida apenas con la guitarra eléctrica de Albert Hammond Jr, animando a alguien a amar («no tienes amor porque no quieres sufrir / no quieres sufrir porque no tienes confianza») y en general, la sensación de nostalgia que se desprende de letras y melodías por diferentes motivos. En ‘Going Shopping’ hay una línea reveladora en la que Julian cuenta cómo ya le han llamado «viejo»; en ‘Tyrants of the Mellow Moon’ se pregunta «si ha llegado demasiado tarde».

Esta última canción no termina de explorar su inspiración en Radiohead, dejando cierta sensación de algo inacabado, pero así son los álbumes de los Strokes desde ‘Angles‘ (2011)… o incluso desde antes. Puedes entrar al álbum, especialmente a través de ‘Lonely in the Future’, o puedes seguir poniéndote tus favoritos de toda la vida. Lo llevan cantando durante 3 décadas: Take It or Leave It.