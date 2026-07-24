The Strokes son unos nostálgicos The Voidz en ‘Reality Awaits’

El séptimo álbum de The Strokes ya está aquí. El esperado ‘Reality Awaits’ no ha tenido el rollout más deseable del mundo, con sus dos adelantos recibiendo numerosas críticas, principalmente dirigidas a los efectos vocales de Julian Casablancas. Una de cal y otra de arena: el disco está lleno de autotune, pero también de temazos como ‘Lonely In The Future’. Es la Canción del Día.

Los 10 primeros segundos de este tema son un farol total, pero no tardamos en reconocer a nuestra querida banda de Nueva York. Totalmente en forma, además. Entre inconfundibles juegos de guitarra, Casablancas cambia el ‘Someday’ por el «yesterday» al cantar sobre todo lo que ha hecho en el pasado. Es como cuando alguien mayor ve a un chaval hacer algo por primera vez y tiene que hacerle saber que él ya lo hizo «hace veinte putos años».

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‘Lonely In The Future’ trata uno de los temas principales de ‘Reality Awaits’: la nostalgia. Lo hace mencionando modas (y canciones propias) como el ‘YOLO’, artistas como John Legend o Josh Groban y recuerdos concretos, como «la primera cita que tuvimos». También aprovecha para lanzarle algo de beef a Fantano: «Quédate con lo técnico, pero no reconocerías el arte a ninguna edad».

La misma temática recorre la tiernísima ‘Going To Babble On’, en la que Casablancas canta sobre «volver a empezar», o ‘Falling out of Love’, que entra mucho mejor en el contexto del tracklist. Este tiene un poco de todo y, aunque no es tan inmediato como el de ‘The New Abnormal’, que seguirá siendo el favorito de la Generación Z, sí que se siente como un proyecto más cohesivo. De todas formas, muchas de estas canciones son claros growers.

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El sonido del disco y la estructura de los temas, mutante en ‘Tyrants of The Mellow Moon’ o ‘The Fruits of Conquest’, están claramente influenciadas por The Voidz. El autotune, que tantos dolores de cabeza va a provocar, no está presente en todas las canciones del álbum, pero cuando lo está no es precisamente de forma sutil. La experimentación del grupo secundario de Casablancas le sienta bien a The Strokes, con cada tema pareciendo imprevisible y pudiendo cambiar de dirección en décimas de segundo.

Aun así, ‘Reality Awaits’ sigue siendo un álbum totalmente inclinado al pop. Mucho más de lo que anticipa el primer corte, la siniestra ‘Psycho Shit’. En esta, Casablancas canta sobre alguien que mata a su presa «desde el nido» o desde «detrás de una mesa»: «No tienes ni honor ni huevos», sentencia.

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The Strokes han complementado su viaje por los recuerdos desempolvando el título del documental ‘In Transit’, publicado en 2004 y construido con material de la gira europea de ‘Is This It’. En la víspera del 25 aniversario de su debut, el grupo ha publicado en YouTube ‘In Transit: Part II’, montado con imágenes suyas grabando ‘Reality Awaits’ en Costa Rica.