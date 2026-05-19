¿Estamos desenamorándonos de The Strokes?

The Strokes están teniendo el rollout más polarizante de su carrera. ‘Falling Out Of Love’ es el segundo single de ‘Reality Awaits’, disponible este verano, y todas las críticas que recibió ‘Going Shopping’ están potenciadas al máximo en él. Algunos elementos funcionan, pero otros nos hacen desenamorarnos poco a poco de la banda neoyorquina.

Vamos a abordar lo que el público general ha tomado como el mayor problema del próximo disco de The Strokes: el autotune. Lo que en ‘Going Shopping’ era una anécdota, afectando muy poco al aspecto melódico e instrumental de la canción, es casi el centro de ‘Falling Out Of Love’. Sí, puede que esté demasiado potente. Y sí, contribuye a que la canción suene como una especie de demo.

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Sin embargo, aquí el mayor problema no es esta herramienta, sino el hecho de que cuesta reconocer a The Strokes en la composición. Las guitarras de Nick Valensi y Albert Hammond Jr. están presentes en la mezcla, pero apenas interactúan entre ellas. Fab, en la batería, y Nikolai, al bajo, están en piloto automático. En conjunto, la base instrumental resulta demasiado simplona. ¿Por qué ‘Falling Out Of Love’ suena como una canción de Julian Casablancas en solitario?

Y no es que The Strokes no sepan hacer baladas. En ‘The New Abnormal’ había unas cuantas de estas y ninguna sonaba fuera de lugar. La duración del nuevo single también tiene mucho que ver, superando los 6 minutos, pero sin casi nuevos elementos a partir del segundo 10. Lo que oyes, es lo que tienes (hasta el último minuto, que podría haber sido recortado). Y dentro de esto, no todo es malo.

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Las melodías de ‘Falling Out Of Love’ son innegablemente pegajosas, sobre todo las que recorren los versos, y combinan muy bien con lo devastadoras que son las letras: «Estoy enamorado de un fantasma / Estaré solo siempre y nunca», canta Casablancas. También es bien recibido el super guiño a Lou Reed en la voz del frontman durante todo el segundo verso. Por último, al igual que ocurría con ‘Going Shopping’, tenemos la certeza de que ‘F.O.O.L.’ suena muchísimo mejor en directo.

«Es mi disco favorito de todos los que hemos hecho. No puedo expresar lo precioso que es», ha asegurado Albert Hammond Jr. en un post de Instagram, mientras respondía a uno de los haters de la canción. Algo es seguro: ‘Reality Awaits’ apunta a ser uno de los discos más diferentes de The Strokes. Que sea bueno, eso ya es otra cosa.

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¿Qué te parece 'Falling Out Of Love'? Esto no hay por donde cogerlo.

Me da igual, desde 'Reptilia' nunca han sido lo mismo.

No lo entendéis, pero es un temazo. Ver resultados