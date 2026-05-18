Hacienda tendrá que devolver más de 60 millones a Shakira

Shakira ha ganado la batalla a Hacienda. La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante en su sonado caso de fraude fiscal, anulando el expediente que le obligó a abonar casi 55 millones de euros. Ahora, el organismo fiscal tendrá que devolver a la artista colombiana esa cantidad con intereses incluidos. En total, más de 60 millones de euros.

En 2011, la Agencia Tributaria consideró que Shakira era residente fiscal en España, por lo que le obligó a abonar millones de euros, además de imponerle varias sanciones económicas por no declarar en España. Sin embargo, el tribunal ha concluido que Shakira no tenía que pagar impuestos en España.

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En su momento, Hacienda aseguró que la artista mantenía una «relación sentimental» en España al ser la pareja de Gerard Piqué. Sin embargo, el organismo nunca pudo demostrar que Shakira residiese en España durante más de 183 días al año, que es lo que exige la ley para que a alguien se le reconozca como residente fiscal. Así, la Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante.

Hay que recordar que Shakira llegó a un acuerdo con la Fiscalía en 2023, admitiendo que no pagó 14,5 millones de euros en impuesto en España entre 2012 y 2014, pese a que había pasado más de la mitad del año en el país. Entonces, la colombiana fue condenada a tres años de cárcel, pero se comprometió en su lugar a pagar una multa millonaria.