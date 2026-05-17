Drake arrasa con ‘ICEMAN’ pese a Michael Jackson y BTS

El huracán ‘Michael’, con la estampida de Drake se ha tenido que topar. El biopic ha logrado reposicionar un montón de clásicos de Jackson en las listas globales, siendo ‘Billie Jean’ el tema más popular, hasta el punto de que en los últimos días ha subido al número 1 de la lista global de Spotify, sustituyendo a otro clásico, aunque no tan viejo: ‘Beauty and a Beat‘, de Justin Bieber y Nicki Minaj. En algún momento, el top 10 global ha llegado a componerse de mitad temas nuevos y mitad clásicos.

Entonces llegó Drake y, de un plumazo, desbancó a Michael del número 1 y copó todo el top 10 con su nuevo disco ‘ICEMAN‘. ‘Make Them Cry’ debutó este sábado en el número 1 global, seguido en el 2 por ‘Dust’ y en el 3 por ‘Ran to Atlanta’, ocupando ‘ICEMAN’ todo el top 50 de éxitos globales con temas de ‘ICEMAN’ y otros de sus otros dos discos publicados, ‘Maid of Honour’ y ‘Habibti’. En el segundo día, el hype ha pasado y ‘Billie Jean’ ha vuelto al número 1 global, aunque, en Estados Unidos, es Drake quien reina.

- Publicidad -

Por supuesto, los números de Drake son espectaculares: sumando 140,2 millones de reproducciones en su primer día, ‘ICEMAN’ ya ha marcado el mayor debut de 2026 para un álbum y el octavo mayor de toda la historia de Spotify. Drake ha desbancado a BTS, que mantenía el mayor debut de 2026 para un álbum con ‘ARIRANG‘. Los cuarto y quinto mayores debuts de 2026 en Spotify pertenecen a Harry Styles con 63 millones de reproducciones y Noah Kahan con 43 millones. Los otros dos discos publicados por Drake, ‘Maid of Honour’ y ‘Habibti’, se quedan lejos de sus cifras: el primero marca 29,1 millones y el segundo, 27,7 millones.

En cuanto al debut de singles, se ha generado una pequeña controversia con BTS, ya que Spotify había reportado inicialmente que ‘Make Them Cry’ había marcado el mayor debut de 2026 para un single, con 13,21 millones de reproducciones, pero el fandom de BTS ha disputado la información y ha forzado a Spotify a corregirla públicamente, ya que ‘SWIM’ de BTS sigue siendo el single con más reproducciones en su primer día del año: 14,64 millones. Casualmente, Drake referencia a BTS en ‘Make Them Cry’ en la frase: “I’m feeling like BTS ’cause it took the whole career for me to be Seoul discovered”. BTS se han grabado bailando la tontería.

- Publicidad -

Mayores debuts de singles 2026 en Spotify

#1. SWIM — 14.64M

#2. Make Them Cry — 13.21M

#3. Aperture — 12.47M

#4. Body to Body — 11.18M

#5. Dust — 10.92M

#6. Ran To Atlanta — 10.89M

#7. Whisper My Name — 10.72M

#8. drop dead — 10.7M

#9. Janice STFU — 9.58M

#10. National Treasure — 9.34M

Mayores debuts históricos de álbumes en Spotify

#1 THE TORTURED POETS DEPARTMENT 314M

#2 The Life of A Showgirl 250M

#3 Midnights 186M

#4 1989 (Taylor’s Version) 176M

#5 Certified Lover Boy 155M

#6 Un Verano Sin Ti 146M

#7 nadie sabe lo que va a pasar mañana 146M

#8 ICEMAN 140M

#9 MUSIC 139M

#10 Scorpion 132M

#11 UTOPIA 128M

#12 Speak Now (Taylor’s Version) 127M

#13 ARIRANG 112M

#14 For All the Dogs 109M

#15 Mr. Morale & the Big Steppers 100M

- Publicidad -

El duelo MJ vs. Drake es especialmente poético, dado que Drake es fan de Michael hasta el punto de que la portada de ‘ICEMAN’ homenajea al rey del pop. Además, sus referencias a MJ en su música han sido continuas: Drake ya lo mencionaba en ‘When to Say When’ en 2020 y, en su disco ‘Scorpion’, incluso lanzó un “featuring” con él incorporando un tema inédito del artista. Otro dato: Drake tiene la misma cantidad de singles número 1 en Estados Unidos que Michael, un total de 13, aunque el canadiense podría superar esa cifra gracias al éxito de los singles de ‘ICEMAN’. Seguiremos informando.





