Justin Bieber, top 3 hasta en España con ‘Beauty And A Beat’

La semana pasada ya se notaba en la lista de singles española el efecto «Bieberchella», con varios temas antiguos de Justin Bieber colándose en la tabla. Esta semana, todos y cada uno de ellos han subido puestos. Así, ‘Beauty And A Beat’ ocupa el tercer puesto de la lista 14 años después de su lanzamiento tras subir desde el número 13. Un tema que ha calado de manera internacional, llegando a copar el Global de Spotify durante 12 de los últimos días.

Las siguientes que encontramos en la tabla española son ‘Baby’, que sube hasta el puesto 42; ‘Eenie Meenie’, que pasa del 83 al 66; ‘Love Yourself’, del 90 al 68; y ‘Sorry’, subiendo ligeramente del 81 al 77. También vuelve a entrar en lista ‘Daisies’, directa al número 75.

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La entrada más fuerte de la semana es para ‘drop dead’ de Olivia Rodrigo, que aterriza en el puesto 14 de la tabla nacional. Llama la atención que esté seguida tan de cerca por ‘No le digo que no’ de Los Buyer, un dúo de youtubers de fútbol que ha conseguido colarse en el número 15 de la lista. La frase «No le digo que no, no le digo que no / Ni a la rubia, ni al Barceló» ya es un meme.

Rosalía ha publicado la versión extendida de ‘LUX‘, y consigue entrar en el número 20 con ‘Focu ‘Ranni’. En esta primera mitad de lista también entran los últimos lanzamientos de Lola Índigo (‘Tus Iniciales‘, #20), La Pantera (‘Onde Mi’, #35) y Mvrk (‘Pop Up’, #44). Este último también cuela ‘Subo Ya’ en el número 87.

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‘Pa Que Brinque’ de Omar Montes y Lucho RK (#53), ‘666’ de Yan Block con Cris Mj y Panda Black (#56), ‘Olvidarnos de To’ :)’ de Cano y Justin Quiles (#62), y ‘Sin Pena’ de Bebeshito, Rey Tony, Helabusador y DJ Honda (#98) han conseguido su puesto en la segunda mitad de la tabla.