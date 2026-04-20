Jay Wheeler alcanza el nº1 en España y el “Bieberchella” sacude la lista de singles

La lista de singles de la semana en España deja dos noticias significativas: el número 1 de Jay Wheeler y el efecto “Bieberchella”.

‘De lejitos’ es el tema de Jay Wheeler que desbanca a ‘Koko’, de Omar Courtz, del número 1, empujándolo al 2. Un tema de reguetón-club bastante random, o que al menos lo parece al principio, pero que incluye interesantes arreglos sintéticos y cambios de ritmo.

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Justin Bieber es el segundo gran protagonista de la semana en la lista de singles, ya que, tras su comentada actuación en Coachella, son varios los temas de su catálogo que vuelven a la tabla, como ya ha sucedido en otros países y listas de streaming.

Destaca el buen dato de ‘Beauty and the Beat’, un single de 2012, que ha reenganchado a los fans y registra su primera entrada, 14 años después, en el puesto 13. Es una entrada que también pertenece a Nicki Minaj, artista invitada.

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‘Beauty and the Beat’, aún número 1 global en Spotify, es la gran beneficiada de Coachella y vuelve a otras listas europeas como las de Reino Unido (11), Alemania (13) o Países Bajos (16).

Después encontramos otras dos entradas más: ‘Baby’, en el 59, y ‘Eenie Meenie’, con Sean Kingston, en el 83, además de varias reentradas: ‘Sorry’, en el 81, y ‘Love Yourself’, en el 90. El efecto Coachella deja también la vuelta a la lista de ‘Manchild’, de Sabrina Carpenter, en el 93.

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En cuanto a novedades de 2026, además de Jay Wheeler hay que mencionar ‘Te hacen falta dos’, de Manuel Turizo, que debuta en el número 85.



