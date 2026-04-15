Justin Bieber, top 1 global con un hit viejo, tras Coachella

Justin Bieber es el gran beneficiado comercial del primer fin de semana de Coachella. Su actuación ha sido la más comentada por su originalidad -puso vídeos de YouTube de sí mismo y cantaba por encima- y su impacto se está reflejando en las listas diarias de Spotify, donde Bieber acaba de escalar al número 1 global con una canción de hace casi 15 años.

Se trata de ‘Beauty and the Beat’, su colaboración con Nicki Minaj que, en un estilo de pop EDM, dominó las listas en 2012. ‘Beauty and the Beat’ acaba de superar las escuchas de ‘SWIM’ de BTS y ‘Babydoll’ de Dominic Fike, previos números 1 globales, escalando desde el tercer puesto.

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Bieber ya había colocado casi una decena de temas dentro del top 50, pero la noticia es que estos siguen subiendo tres días después. No solo ‘Beauty and the Beat’ sube al 1, sino que ‘Confident’ sube al 6, ‘Daisies‘ sube al 7, ‘Baby’ al 8 y ‘Eenie Meenie’ con Sean Kingston al 10. Es decir, Bieber firma ahora mismo cinco éxitos dentro del top 10 global gracias a Coachella.

Además, ‘Sorry’ ocupa el puesto 15, ‘Love Yourself’ el 18, ‘What Do You Mean?’ el 37, ‘Let Me Love You’ el 40 y ‘Never Say Never’ el 42. Eso ciñéndonos a los temas que ya habían entrado, porque ahora ‘STAY’ también entra en el 32.

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Cierra el top 50 ‘YUKON’, pero el top 200 revela otras entradas. ¿Tienes curiosidad por saber cómo han envejecido los clásicos de Bieber? ‘That Should Be Me’ ocupa el 52º puesto, ‘Ghost’ el 53, ‘Favorite Girl’ el 63, ‘Company’ el 92, ‘One Less Lonely Girl’ el 108, ‘Somebody to Love’ el 114 y ‘One Time’ el 118. Sorprendentemente, el lead single ‘Boyfriend’ es el que más bajo aparece, en el número 133. En la mayoría de casos, los temas escalan un puñado de posiciones respecto al día anterior. En el lado negativo, el paso de Bieber por Coachella no parece que vaya a relanzar el repertorio de ‘SWAG‘ salvo un par de temas.

