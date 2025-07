‘DAISIES’ es el regreso diferente de Justin Bieber, single principal de un álbum llamado ‘SWAG’ que ha sido lanzado esta semana por sorpresa, y que se caracteriza por ser más acústico y guitarrero. Más crudo. El tema ha alcanzado el número 1 Global en Spotify, aunque en su tercer día, ya baja al puesto 5.

Desde JENESAISPOP os ofrecemos una opinión a favor y otra en contra, así como la posibilidad de votar en una encuesta.

«‘DAISIES’ es una sencilla canción de anhelo por la persona amada, y esa simplicidad sienta bien a Justin Bieber. También le favorece el cambio de registro hacia un sonido pseudo-lo-fi y guitarrero. Concebida junto a un plantel de colaboradores que incluye a Carter Lang (SZA, Guitarricadelafuente) y a Tobias Jesso Jr, ‘DAISIES’ explora un agradable contraste entre la dulzura de la melodía (entonada por Bieber en un registro cómodo, no demasiado nasal) y la «fealdad» intencionada de un arreglo instrumental de guitarras amortiguadas y baterías chafadas y crudas.

Suena inspirada en el pop indie actual: Omar Apollo, Ravyn Lenae o Rex Orange County han podido estar en el «moodboard» de Bieber en este caso. Buen gusto». Jordi Bardají

«Comportamiento errático aparte, la posición de Justin Bieber en las listas de éxitos no es la misma que en su peak, ni siquiera es la misma que a principios de esta década… y no parece que ‘DAISIES’ vaya a cambiar eso. Se trata de una composición inofensiva, donde no se nota especialmente la presencia de Mk.gee, y que no molesta ni chirría, pero tampoco tiene nada de especial y, por supuesto, está lejos de temazos de antaño como ‘Sorry’ o ‘What Do You Mean’.

Parece que la producción y el propio cantante se animan un poco en el estribillo, pero aquello no se desarrolla, y todo se va encadenando hasta que, de repente, se ha acabado la canción». Pablo Tocino.



¿Qué te ha parecido DAISIES de Justin Bieber? Me ha sorprendido para bien

No me gusta, no veo canción

No sé qué pensar

Prefiero la de Katy Perry Ver resultados