Omar Apollo: «Lo de Palestina es un genocidio, y los artistas estamos para pronunciarnos en cosas así»

Omar Apollo ha ido teniendo cada vez más influencia, y su público no ha dejado de crecer desde que publicara ‘Ugotme’ en 2017 (con una “leyenda urbana” que, como nos confirma en esta entrevista, no es tal). Pudimos charlar con él a su paso por el Primavera Sound con la intención de saber qué nos trae en ‘God Said No’, su segundo largo. Lo cierto es que la charla fue un poco extraña, suponemos que consecuencia de esos slots en los que le vienen varios periodistas seguidos sin tiempo para formar vínculo con ninguno de ellos.

En algunos momentos, Omar sí que parecía cómodo e incluso hacía alguna broma, pero en otros, se distraía viendo el concierto que estaba teniendo lugar a unos metros (Ethel Cain, tampoco podemos culparle) o incluso mirando el móvil, divagaba en las respuestas o, en fin, daba la sensación de no saber muy bien qué plantea con su nuevo disco. Esperemos que su lanzamiento este 28 de junio nos haga cambiar de opinión. Mientras tanto, en esta charla nos da algunos detalles sobre ‘God Said No’, a la vez que le preguntamos por otros temas como colaboraciones, el #1 de ‘The Miseducation Of Lauryn Hill’ en la lista de Apple Music (uno de sus discos favoritos) o el compromiso/presión de los artistas frente al genocidio de Israel en Palestina.

Comenzamos hablando de cómo dos de sus discos favoritos, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ y ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’, están en altas posiciones (el de Lauryn directamente el #1) de la mencionada lista: “(“The Miseducation”) es un disco estupendo, yo hablo con artistas todo el tiempo, y muchos de ellos aman ese álbum… la posición corresponde con el momento actual, es una opinión muy de 2024”.

Omar tiene una anécdota parecida a la de Madonna y sus 35 dólares en cuanto al inicio en la música y, lejos de ser una leyenda urbana, nos la confirma: “estuve subiendo música gratis a Soundcloud durante un año, quizás menos, y un amigo me convenció para subir también a Spotify. Le dije que no sabía y me dijo que él me enseñaría, que costaba 30 dólares. Yo le dije que no tenía, así que me lo pasó por CashApp, y la subí. Y, con el tiempo, pude pagarle”. También con el tiempo, ese Omar se ganó a la crítica con ‘Ivory’, su primer largo, que llegó a descartar para empezar de nuevo el disco, algo que asegura no haberle pasado aquí, “estaba bastante seguro desde el principio, tenía mucha seguridad en la composición y en mi voz”.

Sin embargo, aunque esa seguridad en sí mismo la notamos, no la vemos a la hora de defender las ideas de su álbum. Al preguntarle si el título (‘God Said No’) implica que hay una presencia de la religión en las letras, nos dice que él no es una persona religiosa (“creo en Dios, pero no en las religiones”), y, después de aclararle que nos referimos a las letras, no a él, nos comenta que el título simplemente “le gustaba” porque “quedaba bien”. Y un poco lo mismo con la portada: “solo cogí la foto que más me gustaba”.

Apretando un poco las tuercas conseguimos obtener que “bueno, la contraportada es como una versión más pequeña de mí y la portada lleva unos pendientes carísimos, sin camiseta debajo, es como un reflejo de cómo ha cambiado mi música”. Todo esto mientras se va quedando embobado con la actuación de Ethel Cain, hasta el punto de interrumpir nuestra siguiente pregunta para comentar que Ethel lleva una camiseta que pone «Palestina». Esto último nos lleva a preguntarle si siente que los artistas tienen una presión para no posicionarse con lo que está ocurriendo: “quien la tenga quizás es tonto. Porque es un poco obvio: ¡es un genocidio, venga ya! Y si somos artistas es también para pronunciarnos sobre cosas así…”, nos dice antes de volver a mirar a Ethel.

Nos lo ganamos un poco cuando sacamos la curiosidad de que una de las ediciones especiales de su disco lleva de regalo un condón que lleva impreso el título (recordemos, ‘God Said No’): “eso fue idea mía”, me dice entre risas, “me pareció muy gracioso, de pequeño me decían que no tuviese relaciones prematrimoniales, así que pensé que era gracioso que saliese esa frase en un condón”. Pero le volvemos a perder al preguntarle por colaboraciones (gustaron las que tiene con Kali Uchis, y en ‘God Said No’ hay otra con Mustafa): “no tengo en mente hacer más colaboraciones, ya tengo en mi vida a las personas que quiero”, zanja con firmeza, “no miro una colaboración como algo comercial, sino como algo artístico, yo creo que tienes que tener una relación muy cercana con un artista para colaborar con él, ser amigos. Salvo que me den mucho dinero”.

Es inevitable, y más con esa última frase, preguntarle por su colaboración con C. Tangana (cuando salió ‘Te Olvidaste’, no se conocían de nada): “pues hace mucho que no sé de él, espero que esté bien… me gusta toda la música que está sacando”, nos dice del autor de ‘Estrecho/Alvarado’. ¿Algún otro artista español que le guste? “BB Trickz me gustó mucho, actuó ayer”.

Se sabe poco del nuevo disco, y Omar tampoco suelta prenda, aunque sí se pronuncia sobre sus canciones favoritas (‘Driftin», ‘Glow’, ‘Whiie U Can’ y ‘Less Of You’), y nos confirma que Pedro Pascal “está” en ‘Pedro’, de la que tanto se ha especulado estas semanas. ¿Te preguntas de qué manera “está”? Yo también, pero “prefiero esperar a que salga, y no decirlo antes… le pedí que hiciera una cosa”, nos dice del actor de ‘The Last Of Us’. Omar no ha visto ‘Extraña forma de vida‘, pero tiene muchas ganas, porque “me encanta Pedro Almodóvar”.