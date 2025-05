Copacabana dispara las opciones de ‘Vanish Into You’ de Lady Gaga

Los streams de Lady Gaga se han disparado después de su actuación en Copacabana frente a más de 2 millones de personas. La defensa a ultranza que Lady Gaga realiza de ‘Mayhem‘ es convincente, cohesiva y entretenida, incluso para quien no se haya sumergido en el disco, como ya se vio en Coachella.

‘Die With a Smile’ sigue en el número 1 del Global de Spotify (y van 200 días), ‘Abracadabra’ ha vuelto al top 10 y varios hits de la artista han resurgido en el top 200. Son ‘Poker Face’ (24), ‘Judas’ en máximos históricos (36), ‘Bad Romance’ (54), ‘Just Dance’ (77), ‘Paparazzi’ (158) y ‘Shallow’ (169).

Ya hemos notado lo que en la era streaming al público le gusta una serie media. Un hit asentado. ¿Pero qué hay de los nuevos temas? Ninguno ha llegado al top 200, pero uno lo ha rozado y refuerza sus opciones como single.

Se presuponía que ‘Garden of Eden‘ podía ser el nuevo sencillo tras ‘Abracadabra’ porque fue el «focus track» el día de salida y recuerda un poco a ‘Bad Romance’ en su tarareo. Sus fans barajaban la posibilidad de ‘How Bad Do U Want Me’, ‘Shadow of a Man’ o ‘Zombieboy’. No parecía estar en las quinielas ‘Killah’, a mi entender la mejor producción del álbum (‘Die With a Smile’ aparte), a cargo de Gesaffelstein. Gaga nunca sonó tan David Byrne/St Vincent, y ofrece una nueva cara de la artista, al tiempo que encaja con el lado más 70’s del disco.

Pero es ‘Vanish into You’ la que se está llevando el gato al agua. Ya está en el top 21 de Spotify Brasil. Es el tema en el que Lady Gaga se tira al público, lo cual guarda relación con su melodía épica, y emparenta con otro tema muy querido de la artista, ‘The Edge of Glory’. ¿Será el elegido para el próximo vídeo? ¿Quizá suena demasiado a single final de una era y se reservará para Navidad? ¿Quedará como «fan favorite»? Os dejamos con la actuación en Coachella, subida a los canales oficiales.



¿Cuál debería ser el próximo single de Lady Gaga? Garden of Eden

How Bad Do U Want Me

Killah

Shadow of a Man

Vanish Into You

Zombieboy Ver resultados