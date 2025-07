Justin Bieber, top 1 global, por encima de BLACKPINK

Justin Bieber ha sorprendido con los excelentes datos de streaming de su disco sorpresa, el extraño ‘SWAG’, que ha contado con colaboradores como Dijon o nada menos que Mk.gee. Rolling Stone asegura que este es el trabajo que Bieber quería realizar, tras romper con su mánager Scooter Braun. Se ha anunciado que su «verdadero álbum de pop» saldrá a finales de año o principios de 2026, pero este ha sido igualmente acogido por sus seguidores.

La totalidad de las 21 canciones del álbum aparece entre las 120 más escuchadas del mundo en Spotify. Además, el single ‘DAISIES’ ha superado por más de un millón de streams ‘Jump’ de Blackpink, que ha de conformarse con entrar en el top 2 del Global de Spotify.

Justin Bieber ha sumado 8,3 millones de streams en solo un día en Spotify, y ‘Jump’ de BLACKPINK ha logrado 7 millones. Estamos hablando del 2º mejor debut de todo 2025 en Spotify, tan solo por detrás de ‘Evil Jordan’ de Playboi Carti, que llegó a los 9,5 millones de plays.

Además, otro tema de Justin Bieber les pisa los talones: ‘ALL I CAN TAKE’, con 6,6 millones, en el puesto 3. A falta de comprobar cómo evoluciona este disco más «experimental», de momento Bieber ha ganado la batalla. Así ha quedado el disco en el top 200 Global:

1.-DAISIES

3.-ALL I CAN TAKE

6.-GO BABY

7.-YUKON

9.-THINGS YOU DO

11.-BUTTERFLIES

12.-WAY IT IS

19.-WALKING AWAY

22.-FIRST PLACE

26.-DEVOTION

30.-SOULFUL

33.-SWAG

35.-SWEET SPOT

39.-DADZ LOVE

42.-GLORY VOICE MEMO

53.-405

56.-STANDING ON BUSINESS

57.-THERAPY SESSION

58.-TOO LONG

76.-ZUMA HOUSE

120.-FORGIVENESS

Ciñéndonos a España, ‘DAISIES’ de Bieber también ha ganado a ‘Jump’ de Blackpink por la mínima, al aparecer en el puesto 52, frente al top 53 de la banda surcoreana en Spotify España. Ambas canciones pelearán por llegar oficialmente al top 100 de Promusicae.