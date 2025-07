‘Jump’ de Blackpink: antídoto para un verano demasiado tranquilo

‘Jump’ es el primer single en dos años de Blackpink. El regreso del girl group más poderoso del K-pop apela al que fue el gran regreso del grupo de chicas más famoso de los 90, Spice Girls. Tras el éxito de ‘Spice’, su debut, las chicas, aún con Geri, presentaron una canción de autorreferencia, medio latina por alguna razón, titulada ‘Spice Up Your Life’. Blackpink se refieren a ella en la frase «That Prima donna spice up your life».

Sin embargo, ‘Jump’, nuestra Canción del Día hoy, contiene créditos de Teddy y 24, y también de Diplo. No es una samba. Es una canción con tantas influencias del techno y la rave de los 90 que hay quienes en redes y foros están oyendo en ella un sample de ‘meet her at the Loveparade‘, el éxito de 1997 de Da Hool.

En cualquier caso, la inspiración ravera es tan clara que este tipo de fiesta aparece homenajeada en un momento del videoclip. Saludos a ‘Sirat‘.

Dave Meyers, responsable en su momento de ‘Work It’ de Missy Elliot, más recientemente de ‘Humble.’ de Kendrick Lamar, así como de vídeos tan populares como ‘Firework’ de Katy Perry y pequeñas joyas audiovisuales como ‘No Tears Left to Cry’ de Ariana Grande, dirige esta nueva fantasía.

En ella, si bien Blackpink no realizan una coreografía significativa, sí la llevan a cabo los extras: ese momento de gente dándose cabezazos contra un cristal parece representar las cualidades de una canción machacona, muy poco fina, probablemente lo que necesitaba un verano demasiado tranquilo que, salvo un par de excepciones, necesitaba nuevos hits para renovar las listas de éxitos. ¿No es insólito que sombr y Alex Warren, y no Lorde, estén liderando las listas globales?