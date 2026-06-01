La Casita de Bad Bunny, convertida en denuncia social en Idealista

La Casita está siendo el elemento más comentado, de momento, de los conciertos de Bad Bunny en nuestro país. Así, un usuario llamado Zaida ha publicado un anuncio falso en Idealista ofreciendo la vivienda por un millón de euros con el objetivo de denunciar la crisis de la vivienda.

Aunque en un principio la Casita fuese pensada como una reivindicación más de la cultura puertorriqueña, tan tratada en ‘Debí Tirar Más Fotos’, ha acabado implementándose en los conciertos del artista como un escaparate para algunas de las celebridades más importantes del mundo, junto a algunas afortunadas personas del público.

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El anuncio ha sido ya retirado de la plataforma, pero su intención sigue siendo relevante. La Casita se ofertaba a 16.129 euros el metro cuadrado y se situaba en la calle Fernando Guanarteme, cercana a la playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria. Esta es una de las zonas de la ciudad que más han sufrido los efectos de la especulación.

La descripción describe la Casita como un gran «concepto de marketing para el concierto de Bad Bunny», describiéndola como «exclusiva», «limitada» y «aspiracional». Es aquí donde el autor deja claro que el anuncio está pensado para denunciar la gran crisis de la vivienda en nuestro país: «Da la sensación de que formas parte de algo a lo que no todo el mundo puede acceder, pero al terminar el concierto te das cuenta de que fuera está pasando lo mismo».

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«A este ritmo, una casita también será un lujo reservado para gente VIP», termina el anuncio. Al mismo tiempo, Amnistía Internacional también ha usado el símbolo de Bad Bunny para denunciar el tema de la vivienda: «Es más fácil entrar en la Casita de Benito que conseguir una vivienda digna», han sentenciado.

Todo esto se ha juntado con las numerosas críticas que está recibiendo el propio concepto de la Casita en el contexto de los conciertos de Bad Bunny, con muchos usuarios describiéndolo como una práctica machista: «Es una machistada histórica, pero como Bad Bunny os pone cachondas ninguna se queja», escribe Pausismo en X. José Mencía, en la misma red social, critica el hecho de que la estructura sirva «para que los ricos se sientan especiales delante de los pobres que pagaron la entrada».