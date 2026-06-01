«Como vuelva a escuchar otro cantante con la voz de Diego Ibáñez, voy a cometer un atentado»

arrecí0, el grupo sevillano de pop punk despreocupado que nos empezó a conquistar con la hímnica ‘onvres’, ha lanzado su primer álbum de estudio. ‘ESTOY LLENA DE ODIO Y AMOR’ salió la semana pasada, pero ya ha demostrado ser cuna de otra tanda de divertidísimas canciones. En este sentido, ‘#DIFERENTE’ es la joya de a corona. Y la Canción del Día.

‘#DIFERENTE’ es toda una crítica, llenísima de humor, al panorama indie actual. arrecí0 empiezan el tema bromeando sobre esos grupos que tienen un «rollo tan distinto», que siguen siendo «un poco nicho» y que «si no fuesen de aquí les iría super bien». La letra es un cúmulo de clichés intencional que no hace más que aumentar y aumentar en intensidad. Además, es totalmente pegadiza.

- Publicidad -

En el estribillo, el grupo critica que el objetivo de todos estos grupos es «ser alternativo y diferente» a base de «mullet, tatus, bigote, dos pendientes y una totebag». Tienen hasta «solos de sitar». El guiño se redondea con el interludio hablado, en el que la vocalista se hace pasar por una locutora de radio: «Hola, soy Clara Triana de Radio Tren y hoy tenemos la misma mierda de siempre».

Mientras suenan unas notas de sitar, esta asegura estar cansada «de recibir veinte canciones indie que suenan igual», de inventarse «movidas para justificar que vuestra música es original» y termina con la mejor frase del tema, que también es una verdad como un templo: «Como vuelva a escuchar otro cantante con la voz de Diego Ináñez, voy a cometer un atentado». Le ponen el broche al tema mencionando a uno de los grupos que tiene la culpa de la misma situación que se critica: «Coño, es Izal, soy superfan».