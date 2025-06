sombr es la nueva estrella del pop trágico anglosajón

sombr es el alias del cantante y compositor estadounidense Shane Michael Boose. Su música hace honor a su nombre, ya que canciones como ‘back to friends’ o ‘undressed’ transmiten una gran oscuridad a pesar de sus pegadizas composiciones. No extraña que muchas de las fotos promocionales de sombr -nacido en 2005- sean en blanco y negro o que él aparezca en ellas en actitud pensativa o melancólica. Suena a Miles Kane y a la Lykke Li más trágica, en uno.

Hay un elemento de torch song en sus canciones, mezclado con las guitarras del indie rock clásico y las melodías de la fórmula pop. Él pudo quedarse en una escala modesta, escribiendo canciones correctas de folk-pop como ‘would’ve been you’, pero su salto comercial ha sido mayor del esperado, en estos últimos meses.

En especial ‘back to friends’ o ‘undressed’ han logrado una enorme viralidad en TikTok, y el paso de esta plataforma a las listas de éxito ha sido asombroso. Ambos temas llevan meses pegados a la parte alta de la tabla global de Spotify: ‘back to friends’ sigue en el 3 y ‘undressed’ en el 10. Nada mal para un artista debutante sin disco en el mercado. Geffen Records y el «gurú de la industria» Tony Berg, su productor, se encuentran detrás de este éxito.

En listas oficiales, los datos son igualmente sorprendentes. En Estados Unidos, ‘back to friends’ ha alcanzado el puesto 32 y ‘undressed’ el 25 del Billboard Hot 100. Además, ‘undressed’ ha sido número 1 en Irlanda y ha alcanzado los top 5 de Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. ‘back to friends’ también ha sido top 5 en Australia, Irlanda y Nueva Zelanda. Estamos ante una nueva estrella del pop anglosajón. España todavía no se ha enterado de su existencia, pero lo hará pronto.

Entre las canciones más torch song de sombr se encuentra ‘i don’t know you anymore’, que refleja una de las temáticas favoritas de su obra, el desamor. Sus letras recorren sentimientos de nostalgia (‘do i ever cross your mind’), vulnerabilidad (‘weak’) o miedo a la soledad (‘willow’). ‘we never dated’, el nuevo single de sombr publicado este viernes, narra otro de esos amores trágicos, el que jamás pudo ser. «Si nunca salimos, ¿cómo es que pienso en ti a diario?»

«No puedo hacer que te enamores de mí», repite como un mantra el estribillo de esta canción que busca acercarse a la repercusión de ‘back to friends’ y ‘undressed’. La melodía vuelve a ser pegadiza, pero ahora se potencian las guitarras eléctricas y las armonías vocales. Con su sólido playlisting (2º lugar en New Music Friday, donde es portada), ‘we never dated’ se lanza hacia el éxito. ¿Logrará sombr sumar un tercer hit global?