Shakira y Burna Boy, al servicio de «los fifes» encima de una tela

Desde que el intermedio de la Super Bowl se ha instalado en la conversación social a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, varios eventos deportivos han intentando muy fuerte lograr un impacto parecido. Pero ningún evento está poniendo los medios, ni siquiera la FIFA.

En la inauguración del Mundial de 2026 en Ciudad de México, Shakira y Burna Boy presentaron el himno oficial ‘Dai Dai’ en un escenario marcado por su austeridad. Los artistas ni se molestaron en quitarse las gafas de sol. O no podían, o no querían ver.

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El cuerpo coreográfico de Shakira y la propia Shakira, con su movimiento de cadera particular, cumplieron. Eso nunca falla. En cuanto a Burna Boy, su voz no pudo sonar más enlatada. Lo mismo podría haber estado que no haber estado. En algunos planos seguía sonando su voz y él no estaba. Ese fue el nivel.

Aunque lo peor es ese suelo del tipo gimnasio que hizo imposible, por ejemplo, que cantantes y bailarines pudieran actuar en tacones. Unas telas, sí, unas telas provocaron que los artistas tuvieran que actuar con zapatillas deportivas. Los artistas al servicio del fútbol y no al revés, a diferencia de la Super Bowl, donde el encanto es que hasta se te olvide que estás viendo un partido.

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Con todo, la actuación ha sido un éxito que promete relanzar ‘Dai Dai’, un tema que entró muy tímidamente en listas pero que ya ha subido al top 45 del Global de Spotify. Y al número 21 en España. Seguirá subiendo, pues la actuación ha sido vista en Youtube 6 millones de veces en 8 horas. El vídeo no se puede incrustar, pero puede verse en Youtube.

El 19 de julio, Shakira volverá a actuar en el Mundial, a su cierre, junto a BTS y Madonna.

