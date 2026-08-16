Phoebe Bridgers se acepta a sí misma en la cambiante ‘I Can’t Wait’

El esperado tercer disco de Phoebe Bridgers, ‘Lost Weekend’, ya está aquí. El lead single del proyecto no es tan inmediato ni pegadizo como su primer adelanto, la melódica ‘Lost Boys’, pero sí es más fiel a la Bridgers que todos conocemos. Asimismo, la cantautora se reconcilia con todas sus partes en la canción, interpretada junto a un inesperado invitado. ‘I Can’t Wait’ es la Canción del Día.

El videoclip, con el que YouTube se ha volcado diseñando un cursor exclusivo para la ocasión, nos sitúa en el punto de vista de una mosca que es testigo de diferentes situaciones y aspectos cotidianos de cualquier vida. Lo mismo hace Bridgers en la letra, en la cual canta sobre «hacerse mayor no tan lentamente», «la sobriedad de California» o no estar bien, pero sí «mejor».

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‘I Can’t Wait’ es una de las canciones con más elementos electrónicos de ‘Lost Weekend’, así como una de las más cambiantes. La primera parte está protagonizada por una percusión ahogada pero constante, múltiples samples de voz y la creciente guitarra de la artista. En un momento dado, avecinando la entrada de Cameron Winter, acreditado como Son-John Johnson, la canción abraza su lado más folk hasta el eufórico final.

Bridgers y Winter entonces regalan un dueto en el que el vocalista de Geese se ocupa de la parte más aguda, a la vez que ambos abracan todas las partes de sí mismos, buenas y malas: «Toda mi vida / Uno al lado del otro / Hyde, Jekyll, Hyde / Por fin juntos», cantan.