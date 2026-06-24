Phoebe Bridgers anuncia nuevo disco, ‘Lost Weekend’

Phoebe Bridgers regresa este verano con su primer disco en solitario en seis años, el tercero de su discografía. El sucesor de ‘Punisher’ se titula ‘Lost Weekend’ y estará disponible a partir del próximo 14 de agosto. El primer single llega mañana mismo, según ha confirmado la artista en su Instagram.

Antes del anuncio del álbum, Bridgers ha realizado varias actuaciones sorpresa en distintas salas norteamericanas, además de llevar a cabo un concierto improvisado en el Madison Square Garden en el que no se admitían teléfonos móviles: «Si alguno de vosotros se ha metido un Apple Watch por el culo para grabar el concierto, por favor no lo publiquéis en Internet. Me fío de vosotros», comentó la cantante.

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Al día siguiente, Bridgers anunció el ‘Lost Tour’, también libre de móviles, con la presencia de Alex G en el tramo norteamericano y de Isaac Wood, exvocalista de Black Country, New Road, para la parte europea de la gira.