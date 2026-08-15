Courtney Love cuenta que «casi» murió en 2019 y termina su disco

Courtney Love ha confirmado que su segundo disco en solitario, sucesor de ‘America’s Sweetheart’, está por fin terminado. Lo ha anunciado en un vídeo subido a su cuenta de Instagram en el que también ha revelado detalles sobre una terrible enfermedad que sufrió

en 2019.

«Muchos estáis preguntando dónde está el disco. Está terminado. Lleva estándolo durante un tiempo. Es un disco muy bueno», comienza Love. Al explicar la razón por la que su segundo álbum no ha llegado antes, ha revelado que en 2019 sufrió en una enfermedad que la mantuvo ingresada en hospitales: «Casi me muero», ha asegurado.

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Love cuenta que perdió «todo mi pelo», pesaba «alrededor de 45 kilos» y que le dijeron que iba a fallecer: «No les creí», sentencia. Ahora ya sana y con el álbum grabado, Love pasó a hablar sobre la gran situación en la que se encuentra la música en directo: «La gente suena genial en directo. Las chicas son increíbles. Solo necesito entender cómo hacer esto».

Para terminar, la artista apunta que cuando hizo su próximo álbum, ella «creía que era el último, así que hice el disco que siempre había querido hacer»: «Estuve en el hospital durante la mayor parte pero cuando no lo estaba todo lo que hacía era escribir y grabar», finalizó.