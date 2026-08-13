Overmono / Pure Devotion

Overmono se cuentan entre los nombres más interesantes de la nueva electrónica británica. Sin reinventar precisamente la rueda, los hermanos Tom y Ed Russell han construido en pocos años una buena colección de bangers de house, UK garage y techno, cuidando mucho tanto el sonido como el concepto de sus discos. En ‘Pure Devotion, su segundo álbum, amplían esa fórmula sin dejar de sonar frescos.

El disco nace de su espectacular directo, transformado aquí en un álbum que alterna diversión, ritmo y mucho trabajo de producción. ‘Pure Devotion’ queda enmarcado por dos bangers de techno-house, ‘Lockup’ y ‘After the Rain’. El primero, con su sample de Mr. Oizo, ha dividido a sus fans, pero, aunque no sea ‘So U Kno’, sigue siendo otro single de Overmono muy divertido.

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Los desarrollos instrumentales vuelven a estar especialmente cuidados en cortes como ‘Even Angels Ghost’, que combina las voces de Kindora con sintes trance melódicos, preciosos, y texturas granulares. Tanto los homenajes al UK garage de ‘Slowmotion’ y ‘Gem Lingo’ como los temas que apuntan más directamente a la pista de baile, como el festivo ‘Laxbrook’, están bien medidos en tensión y llenos de pequeños detalles de producción.

El problema es que algunas decisiones musicales siguen siendo demasiado deudoras del pasado. Ahí está ‘Knight in Shining Prada’, que combina el spoken word de John Joseph Holt -que, la verdad, termina rallando un poco- con unos sintes que parecen sacados del manual de Daft Punk. ‘Lockup’ y ‘Ballad’ recuerdan especialmente que Tom y Ed Russell comparten nombre con los integrantes de los Chemical Brothers: el parecido es demasiado evidente. También hay un tratamiento de las voces muy Burial en ‘Barum’, uno de los cortes más downtempo del disco.

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Por otro lado, aunque Overmono siguen funcionando como productores de electrónica, no brillan tanto como autores de crossover hits. Al menos, esta vez. Las canciones de ‘Pure Devotion’ están muy bien construidas para una pista de baile, pero cuesta imaginar muchas de ellas funcionando igual de bien fuera de ese contexto. Incluso cuando buscan melodías más accesibles, Overmono siguen demasiado cómodos dentro de los códigos de la electrónica de club.

Su principal virtud sigue estando en ese equilibrio entre diversión y mimo. Las producciones son cristalinas y están llenas de recursos, pero no por eso resultan confusas. Cada elemento ocupa su sitio y se puede escuchar con bastante nitidez. ‘Mialon’, con su denso acercamiento al trip-hop, funciona especialmente bien: es una pequeña caja de Pandora de texturas que se va abriendo poco a poco.

‘Pure Devotion’ no inventa un nuevo lenguaje para la electrónica, pero sí reúne una buena colección de canciones dentro del suyo. Overmono manejan con soltura influencias que van del UK garage al Burial, de Daft Punk a The Chemical Brothers, y saben convertirlas en producciones contundentes y detallistas. La pega es que siguen sonando más convincentes dentro de su género que cuando intentan escapar de él. Los dóberman de la electrónica no consiguen soltarse del todo de la correa.