Muere Hayden Panettiere a los 36 años

Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en ‘Scream’, ‘Héroes’ y ‘Nashville’, ha fallecido cuando solo contaba con 36 años. Su familia ha sido la encargada de enviar a la prensa el siguiente comunicado, en el que también piden respeto a su privacidad:

«Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla».

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El padre de Hayden Panettiere no ha comunicado la causa del deceso y ha pedido que se respete la decisión «mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable».

Hayden Panettiere fue actriz desde niña, apareciendo en seriales y anuncios de televisión. Con solo 9 años participó en el doblaje de ‘Bichos’ e hizo de hija de Ally McBeal.