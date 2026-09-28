U2 revelan por qué han escrito una canción sobre Rosalía

Al principio parecía que Rosalía iba a colaborar con U2. Cuando se anunció ‘Carnaval de Luz‘, algunos medios llegaron a informar de que ‘The Mirror Maker (Rosalía)’ era un featuring con la cantante, aunque desde el primer momento la palabra «featuring» no aparecía en el tracklist. Después se desmintió: Rosalía no canta en la canción. Ahora sabemos qué significa realmente su nombre en el título: U2 le ha dedicado el tema.

Bono lo confirma en una entrevista con Rolling Stone, donde cuenta que está fascinado con ‘LUX‘ y que Rosalía ha llegado antes que U2 a algunas de las ideas que ellos mismos querían explorar. La canción nace, según explica, de su deseo de celebrar a una artista que considera extraordinaria y de esa idea de «reencantar el mundo» a través del arte.

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‘The Mirror Maker (Rosalía)’ llevaba años dando vueltas. El riff inicial procede de una demo de The Edge de alrededor de 2017 llamada ‘Kuti Rocker’, dedicado a Fela Kuti, y después pasó por varios títulos. La versión que aparecerá en el disco es la número 196. Fue durante ese proceso cuando U2 decidió convertirla en una canción sobre Rosalía.

Bono quiso pedirle permiso antes de publicarla, pero no sabía cómo contactar con ella. Así que llamó a Penélope Cruz, amiga de ambos, para preguntarle cómo hacerlo sin parecer un stalker. Rosalía reaccionó bien, han intercambiado mensajes y hasta han hablado de su admiración por Federico García Lorca. Bono todavía no la conoce personalmente y cuenta que está reuniendo valor para mandarle la mezcla final.

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U2 llegó a plantearse que Rosalía cantara en la canción, pero finalmente descartaron la idea porque les parecía raro que Rosalía «cantara en una canción sobre sí misma». El tema empieza con Bono cantando en falsete, imitando su voz. ‘Carnaval de Luz’ sale el 13 de noviembre y ‘The Mirror Maker (Rosalía)’ será el cuarto tema del disco.