¿Queréis hablar de Madonna en los VMAs? Porque es lo único que pasó. La gala ha girado tanto alrededor de ella que casi parece que MTV haya montado una ceremonia de dos horas y media para justificar esos 8 minutos de actuación. Y, en parte, lo ha conseguido. Madonna ha sido de lejos lo más memorable de la noche y también lo más vivo.
Su actuación ha estado muy bien en general, aunque tampoco ha sido perfecta. Ha habido algún problema de sincronía bastante evidente y un error de realización ha dejado al descubierto el playback. En uno de los momentos en que Madonna subía una escalera se ha escuchado su voz mientras ella todavía no estaba cantando. Cosas que pasan, pero en una actuación tan preparada se nota.
La primera parte con Sabrina Carpenter ha sido más rara. El arranque, con Sabrina sentada al piano haciendo como que lo toca, ha tenido su gracia, pero después se han subido juntas a una plataforma y no le han sacado demasiado partido. Durante un rato no estaba pasando gran cosa. La actuación ha empezado a despegar cuando ha entrado Charli xcx para ‘Danceteria Afterhours‘ y ha tirado su cigarro al suelo con la cara que asco que amamos. Ahí sí se ha animado todo mucho más, con el baño lleno de grafitis y los cameos de Julia Garner -que lleva disfrazada de Madonna tres años-, Debi Mazar, Sombr por alguna razón, Seth Rogen por alguna razón, Tony Ward, Andrew Watt vestido de Keith Haring y Fab 5 Freddy. El momento rave de ‘Danceteria’ ha sido el gran clímax y el mejor momento de toda la gala. Eso y los operativos de cámara sobrevolando el escenario con taconazos. Slay.
madonna’s cameraman wearing red bottoms is lowkey funny and iconic at the same time 😭😭 pic.twitter.com/gnd8ZJfLJr
— ryan (@beforethefevers) September 28, 2026
Vaya, qué casualidad que lo mejor de los VMAs haya sido una actuación de 8 minutos de una artista que partía con 13 nominaciones y ha acabado llevándose 7 premios, incluido Artista del Año, Mejor Dance y Mejor Álbum. Todo el show ha dado la impresión de estar pensado para Madonna. Después de 23 años sin actuar, quizá era la única opción posible.
Incluso sus intervenciones hablando han tenido más gracia que muchas de las actuaciones. Madonna ha estado divertida contando cómo el equipo de Sabrina tardó casi una semana completa en contestarle y cómo terminó escribiéndole directamente a ella. Más tarde, junto a Troye Sivan y Charli, ha vuelto a estar muy suelta hablando de sus comienzos y haciendo bromas. Casi ha sido más entretenido escucharla contar cosas que ver a buena parte de los artistas jóvenes que han pasado por el escenario. La broma del láser sacado del culo se ha entendido menos. Lo sentimos, Madonna, tampoco desde fuera lo habíamos pillado.
Madonna performing with Sabrina Carpenter and Charli XCX at the #VMAs pic.twitter.com/v6eGcXA3mC
— SEXED UP! Singers (@SexedUpSingers) September 28, 2026
Taylor Swift también ha tenido su parte de protagonismo. No era la más nominada, pero se ha llevado Vídeo del Año por ‘The Fate of Ophelia‘, ha estrenado ‘Patient Zero‘ y ha recibido el primer Artist Director Honors. El premio reconoce a artistas que dirigen sus propios vídeos y parece una categoría creada con Taylor en mente. MTV la ha anunciado antes de la gala y Swift era una de las grandes figuras que podían llevarse el premio. No es descabellado pensar que se haya creado ad hoc con el único objetivo de que Taylor acudiera a la gala. Es el rumor que circula, de hecho.
Porque quitando a Madonna y Taylor, ¿quién estaba aquí? Ariana Grande está retirada hasta nuevo aviso, Bad Bunny no ha acudido, BTS no han acudido, Shakira lógicamente se encuentra en Madrid, Drake no ha acudido, Cardi B no ha acudido, Dua Lipa no ha acudido, Tate McRae no ha acudido… Y, claro, Doechii habría ido para presentar ‘Runway‘, que estaba nominada, pero Lady Gaga está inactiva. Había un montón de nominados aunque pocos con el star power suficiente para sostener una gala de los VMAs más allá de Madonna, Taylor y sí, también Sabrina y Charli, que en solitario saben montar un pedazo de show y lo han demostrado.
Las actuaciones no han ayudado, hasta el punto de que casi no merece la pena hacer una lista de mejor a peor. LISA ha estado bien homenajeando a Tailandia, pero lo de GENER8ION y Yung Lean ha sido prácticamente llevar el videoclip de ‘STORM’ al escenario, así que tampoco ha habido demasiada sorpresa. Y lo de Bruno Mars enviando una actuación pregrabada desde su gira ha sido bastante cutre. Si uno de tus artistas más nominados está de gira, pues está de gira, pero mandar un vídeo desde el concierto da una sensación bastante pobre en unos VMAs.
@varietymagazine #KaceyMusgraves pays tribute to #DollyParton at the #VMas ♬ original sound – Variety
Kacey Musgraves sí ha tenido un momento bonito homenajeando a Dolly Parton. Ahí al menos había un vínculo claro, porque ambas han colaborado y Kacey ha interpretado el homenaje acompañada por imágenes de Dolly. El tributo a George Michael ha sido otra historia. RAYE, Sombr y Teddy Swims han interpretado canciones de George Michael y Adam Lambert también ha participado, pero cuesta entender la selección.
No hace falta que un homenaje a George Michael lo haga obligatoriamente un cantante gay. Pero sí recordar, de alguna manera, que Michael hizo algunos de los mejores vídeos de la historia, como los de ‘Freak’, ‘Too Funky’ u ‘Outside’. No era solo el de ‘Father Figure’, ‘Careless Whisper’ y ‘Faith’. Tenían ahí un montón de material con el que montar algo realmente bueno y al final ha quedado como otro número más de la gala. George Michael daba para mucho más.
Y después están los nuevos nombres que se supone que deberían haber dado algo de vida a la gala. Entre Sombr, Tyla, Yung Lean y PinkPantheress no suman ni medio gramo de carisma. PinkPantheress, eso sí, ha tenido uno de los pocos momentos verdaderamente graciosos de la noche posando con un recorte de Zara Larsson. La ausencia de Zara, que es toda una showwoman, se ha notado, claro, y esperamos que no falte el año que viene. Sienna Spiro ha estado simpática actuando encima de un disco de vinilo, al menos. También ha molado ver por allí a MNEK o a Slayyyter dando entrevistas, pero son pequeños detalles dentro de una gala bastante plana.
De hecho, uno de los vídeos que más se está compartiendo, con Charli xcx poniendo su cara de náusea habitual mientras Taylor Swift da un discurso, es directamente un fake. La reacción de Charli pertenece en realidad al discurso de Nirvana. Que el momento más divertido de los VMAs sea un montaje nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la calidad de la gala.
charlie xcx’s face while taylor swift was presenting at the vmas…. 😭😭 pic.twitter.com/pFie7DpKvH
— lex (@petaltrin) September 28, 2026
Lo de Nirvana también ha sido un poco bajona. Que un grupo que lleva décadas inactivo reciba el Video Vanguard Award puede tener todo el sentido histórico del mundo, pero ¿de verdad no había nadie más que pudiera haber aparecido para darle algo de vida a la ceremonia? Los VMAs han vivido históricamente de juntar a gente que no esperarías ver junta y aquí ha faltado precisamente eso. Además, este año ni siquiera había categorías rock. Make it make sense.
Al final, Madonna ha sido la gran ganadora con 7 Moon Persons y Taylor se ha llevado 3, incluido el premio más importante de la noche y ese nuevo reconocimiento a su faceta como directora. La gala ha acabado pareciendo montada alrededor de las dos.
No es obligatorio que todo el mundo haga una actuación histórica, pero no hace tanto tuvimos varias actuaciones memorables y este año muy pocas. Ni siquiera los discursos han dejado grandes momentos. Y quizá la emisión en CBS tenga algo que ver. Estos VMAs han tenido un aire mucho más generalista de lo habitual, hasta el punto de que había presenters que costaba reconocer. Puede explicar parte de la falta de estrellas, pero también deja una gala de los VMAs bastante irreconocible.
Solo Madonna nos ha dado algo. Y su actuación, con sus fallos de sincronía y una primera parte bastante mejorable, ha sido de largo lo único que se nos va a quedar. El resto, incluida RAYE, que ya va siendo hora de que deje descansar ‘Where Is My Husband!‘ y promocione otra cosa, se ha quedado bastante olvidable.
Han sido unos VMAs muy descafeinados y la sensación final es que MTV ha puesto a Madonna en el centro y ha confiado en que con eso bastaba. Ha estado estupenda en general, tanto que su actuación ha resonado durante el resto de la gala. Parece que nadie se ha atrevido a hacerlo ni mejor, ni peor.