Las 10 mejores actuaciones de los VMAs 2025

Los MTV Video Music Awards se celebraron anoche en Nueva York, con Ariana Grande, Lady Gaga y Sabrina Carpenter como principales ganadoras. Grande se llevó un merecido premio a Video del Año por ‘Brighter Days Ahead’, mientras que Gaga y Carpenter recogieron las estatuillas de Mejor Artista del Año y Álbum del Año, respectivamente.

Además de los vídeos, las actuaciones de los VMAs también suelen dar que comentar. KATSEYE se encargaron de amenizar el pre-show con su interpretación de ‘Gnarly’ y ‘Gabriela’, mientras que otras como Lola Young o Megan Moroney se encargaron de alegrar el escenario adicional, la primera tan solo durante un par de escasos minutos. A continuación, las 10 mejores actuaciones de los MTV VMA’s 2025.

10.-Mariah Carey

Mariah Carey recibió uno de los grandes homenajes de la noche al recoger el Vanguard Award en reconocimiento a su carrera. No podía faltar un fragmento de su mejor vídeo, ‘Honey’, ni tampoco algún momento chanante, como ese en el que derribó a su álter ego en ‘Heartbreaker’, Bianca. Quedó regular. Teniendo en cuenta que ninguno de sus éxitos iba a sonar más de 1 minuto -ni siquiera ‘We Belong Together’ tuvo tiempo de brillar-, y dado que el montaje televisivo no se esforzó en disimular ciertos problemas de movilidad (¡si ella solo tenía que posar!), la parte que mejor quedó fue ‘Sugar Sweet’. La interpretó en bata, frente a un tocador, resultando 100% Mariah.



9.-Ricky Martin

Ricky Martin, que tiene solo 3 años menos que Mariah Carey, no dejó un solo músculo quieto. ‘Livin’ La Vida Loca’ es una canción que no puede dejar a nadie sentado y el artista la hizo brillar durante casi 2 minutos antes de pasar a otros temas de su medley. Integró ‘Pégate’, ‘María’ y ‘The Cup of Life’, entre otras. Sin ser esto la Super Bowl de J.Lo y Shakira, todo un chute de energía latina.



8.-Steven Tyler, YUNGBLUD, Joe Perry y Nuno Bettencourt (Homenaje a Ozzy Osbourne)

Ozzy Osbourne ha declarado en varias ocasiones que se veía a sí mismo en YUNGBLUD, siendo este uno de sus protegidos y el encargado de cantar ‘Changes’ en el último concierto de Black Sabbath. Tras la muerte de Osbourne, el joven artista británico juró que siempre tendría espacio en su set para esta canción, capaz de emocionar hasta a las piedras. En los VMAs no solo no ha faltado, sino que ha sido la mejor parte de un medley formado también por ‘Crazy Train’ y ‘Mama, I’m Coming Home’.

7.-J Balvin, DJ Snake, Justin Quiles & Lenny Tavárez

La alegría y el colorido escenario de J Balvin ha acabado superando el throwback noventero de Busta Rhymes. El toque retro tampoco ha faltado durante las interpretaciones de ‘Zun Zun’ y ‘Noventa’, incluyendo esta una corta, pero intensa, mini exhibición de breakdance. Aunque las canciones no sean las más apasionantes, lo del colombiano ya merece la pena solo por el graciosísimo plano de Sabrina Carpenter bailando entre el público.

6.-sombr

Un fotomatón da la bienvenida a la interpretación de uno de los grandes hits del año, con el estadounidense de 20 años cantando ‘back to friends’ en su interior. sombr tiene una presencia tan extraña como tierna en el escenario, exactamente la de alguien que ha alcanzado el estrellato de la noche a la mañana. Esto también lo convierte en magnético. Para ser su primera vez actuando en una ceremonia de premios, no está nada mal.

5.-Doja Cat

Con Kenny G al saxofón, Doja Cat ha exprimido ‘Jealous Type‘ tal y como se merecía. La artista baja desde el techo para introducirse en un sueño ochentero en el que Doja, sobre todo, ha demostrado que tiene movimientos de baile para aburrir. Su voz, por otro lado, ha quedado algo enterrada entre los coros pregrabados. Nada que emborrone el impresionante break de baile, muy a lo Michael Jackson.

4.-Conan Gray

El artista californiano ha sido de los pocos que ha servido pura fantasía, a la vez que una de las interpretaciones vocales más poderosas de la noche. Con una temática a lo ‘Romeo y Julieta’ y un outfit que parece directamente sacado de la sastrería de un palacio, Conan Gray estaba obligado a cantar ‘Vodka Cranberry’. Al final, alcanza una nota con la que muchos sueñan.

3.-Lady Gaga

Lady Gaga actuaba este domingo en el Madison Square Garden de Nueva York a las 21.45 pero pudo pasarse por los premios MTV para recoger el galardón a Artista del Año. Según Setlist.fm, la actuación que vimos en la ceremonia en verdad se habría grabado el sábado 6 antes del concierto de esa noche. Que el set fuera en otro emplazamiento y pre-grabado 24 horas antes quita algo de magia, pero Gaga ya puede decir que su falda-jaula forma parte de la historia de los VMAs. La gira ‘MAYHEM’ le saca todo el partido narrativo y ahora el nuevo single ‘The Dead Dance’ aparece muy bien integrado, con varios momentos brillantes tanto en cuando a fotografía como a montaje.



2.-Tate McRae

La autora de ‘So Close To What’ ha clavado las coreografías más impresionantes de la noche durante su interpretación de ‘Revolving Door’ y ‘Sports Car’. Es también una de las actuaciones más meticulosas, manteniendo la tensión durante la mayoría de su duración hasta romperla totalmente al final, tanto con los juegos visuales en la arena negra como en el baile final de McRae. Imposible despegar los ojos de la pantalla.

1.-Sabrina Carpenter

Un micrófono junto a una alcantarilla aguardaba a Sabrina Carpenter en el escenario de los VMAs. La cantante emergía del subsuelo para rendir un homenaje a algo tan underground en Estados Unidos en este momento, como son los derechos de las personas trans. La actuación estuvo plenamente centrada en un solo tema, ‘Tears’, lo cual es de agradecer, y los elementos que contribuían al dinamismo de su set funcionaron todos, a saber, el hombre exhibicionista, el revival de la cabina telefónica (¿alguien las recordaba?), y la lluvia final.

