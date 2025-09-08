La merecida victoria de Ariana Grande en los VMA’s 2025

Ariana Grande nunca había ganado el premio a Vídeo del Año en los VMA’s. Había sido nominada 4 veces, a destacar el año que el maravilloso videoclip de ‘No Tears Left to Cry‘ perdió contra ‘Havana’ de Camila Cabello. Pero esta vez ha sido la suya cuando quizá no estaba tan claro.

Lady Gaga apretaba junto a Bruno Mars con el macrohit ‘Die With a Smile’, cuyo vestuario es totalmente icónico; Sabrina Carpenter también estaba presente y podía recoger galardones para el vídeo de ‘Manchild’, lleno de cosas que no son lo que parecen; y también estaban nominados ‘Birds of a Feather’ de Billie Eilish, ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar, ‘APT.’ de Rosé y Bruno Mars; y ‘Timeless’ de The Weeknd y Playboi Carti. Dicho de otra manera, solo vídeos de superestrellas.

Al final el gran ganador ha sido ‘Brighter Days Ahead‘, un corto de 26 minutos que no había tenido una enorme repercusión comercial. A la hora de su premio, no llegaba ni a los 9 millones de visualizaciones en Youtube, cuando el de ‘APT.’, por ejemplo, está a punto de superar los 2.000 millones, desafiando a aquellos que sostienen que el visor de Google ya no es lo que era.

Sin embargo, ha decidido reconocerse el esfuerzo artístico por encima del éxito comercial. Si en 2022 MTV premiaba los 15 minutazos de ‘All Too Well’ de Taylor Swift, este 2025 se reconoce el «más largo todavía» de Ariana Grande. Dirigido por ella misma en compañía de Christian Breslauer, muy conocido por su trabajo premiado para Lil Nas X (‘Industry Baby’), SZA (‘Kill Bill’) o la misma Ariana (‘We Can’t Be Friends’), este corto trata temas como la vejez, la vida eterna o el carpe diem.

En ‘Brighter Days Ahead’ Ariana Grande recupera el personaje de Peaches que ya se había visto en el vídeo de ‘We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)’, solo que han pasado 70 años. La visión de la artista convertida en una anciana reviviendo 4 recuerdos por última vez es demoledora, profundamente triste, redondeando además la inspiración en la película ‘Olvídate de mí’ que ha tenido todo este proyecto desde el principio. Por algo se llamó ‘eternal sunshine‘.

‘Black Mirror’, ‘Inside Out’, ‘Frankenstein’ y Tim Burton son otros de los referentes de esta extraña historia, que deja algún cabo por atar y cuenta con algún altibajo: hasta que llega la preciosa versión acústica de ‘We Can’t Be Friends’ en los créditos finales, no es que suene mucho hit (‘twilight zone‘, top 5 en UK, top 20 en USA, top 80 en España, sería lo más parecido). Sin embargo, en un mundo en el que los artistas están invirtiendo cada vez menos presupuesto en los visuales, Ariana Grande, quizá animada por el éxito de la película ‘Wicked’, se lo ha jugado todo a una carta y le ha salido bastante bien.

La artista no actuó en los MTV VMA’s, por lo que tampoco podemos afirmar que fuera exactamente su noche -tuvo que compartirla con más artistas-, pero sí estuvo exultante en todas sus apariciones, como cuando dedicó un premio a sus psicólogos -siempre ha estado especialmente involucrada con la salud mental- y a los gays. Fue además quien mejor se lo pasó posando con las amigas. Sus fotos con los ojos cerrados con Sabrina Carpenter son inenarrables, se sentó junto a Lady Gaga y ambas se fundieron en un abrazo, posó también con Tate McRae y entregó un premio a su gran ídolo, Mariah Carey, ante la que hizo una bonita reverancia. Una pena que la gira en la que va a centrarse ahora no visite más que 10 ciudades. Porque no, por supuesto no estamos entre los afortunados.