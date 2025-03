Ariana Grande sana en la ochentera ‘twilight zone’

Ariana Grande lanza hoy ‘eternal sunshine: brighter days ahead’, la reedición de su séptimo disco, ‘eternal sunshine‘ (2024), con la inclusión de cinco temas nuevos y una versión extendida de la ‘intro’. Los temas antes inéditos responden a los títulos de ‘twilight zone’, ‘warm’, ‘dandelion’, ‘past life y ‘Hampstead’ y reúnen sonidos de hip-hop, disco, pop y balada.

‘twilight zone’ es el tema principal de la reedición quizá porque parece una continuación de ‘we can’t be friends (wait for your love)‘, el gran éxito de esta última era de Ariana Grande. Ambos temas se parecen por sonido y concepto.

En primer lugar, ‘twilight zone’ parece tomar inspiración también de una pieza de ficción visual muy conocida e influyente, la serie de misterio británica ‘The Twilight Zone‘, que se emitió desde 1959 hasta 1964. Grande pasa de Jim Carrey al «blanco y negro»; en la canción dice sentirse «atrapada en los límites de la realidad» y en «diferentes dimensiones».

Después, como ‘we can’t be friends (wait for your love)’, ‘twilight zone’ es una producción de sabor ochentero firmada por Max Martin, Ilya Salmanzadeh y la propia Grande, igualmente cargada de melancolía por el recuerdo de un antiguo amor.

Grande sana heridas en ‘twilight zone’ y recuerda su relación ya no con nostalgia, sino con extrañeza. No cree que esa persona que acabó en aquella relación fuera ella misma. Vuelve a brillar, en la letra, su profunda inteligencia emocional y sus versos suenan tan sinceros y conmovedores como los que firmaba en ‘eternal sunshine’. Sin duda, versos como los de ‘twilight zone’ demuestran que efectivamente Ariana afronta «dias más brillantes»:

«And it’s not like I’m still not over you

It’s so strange, this I never do

Not that I miss you, I don’t

Sometimes, I just can’t believe

You happened

It’s not like I’d ever change a thing

‘Cause I’m right here where I’m meant to be

Not that I’d call you, I won’t

Sometimes, I just can’t believe

You happened»