Ariana Grande vuelve a superarse con un 2º single

Ariana Grande ha conseguido una de esas raras hazañas que se ven de manera no tan habitual en el pop, o menos de lo que nos gustaría: que el segundo single de un disco supere en éxito al primero.

‘we can’t be friends (wait for your love)‘ es oficialmente el single de mayor éxito de ‘eternal sunshine‘, el último álbum de Ariana Grande, por delante del lead single, ‘yes, and?‘. ‘we can’t be friends (wait for your love)’, un éxito global desde su mismo estreno, supera ya los 370 millones de reproducciones en Spotify, y le saca 10 millones a ‘yes, and?’ a pesar de que ‘yes, and?’ se editó dos meses antes. Además, ‘yes, and?’ se promocionó con varios remixes -uno de ellos con Mariah Carey- y con las versiones «sped up» y derivadas de rigor. ‘we can’t be friends (wait for your love)’ no cuenta con remixes de ningún tipo, ni siquiera se ha extraído como «single» en Spotify, simplemente se ha añadido a las playlists pertinentes, se ha estrenado su videoclip, y ha echado a correr.

En Estados Unidos, tanto ‘yes, and?’ como ‘we can’t be friends (wait for your love)’ han marcado sendos debuts en el número del Billboard Hot 100. Sin embargo, mientras ‘yes, and?’ ya está completamente fuera de la tabla, al contrario que, por ejemplo, ‘Houdini’ de Dua Lipa, que se editó incluso antes de 2024; ‘we can’t be friends (wait for your love)’ se ha mantenido en el 8… hasta la llegada del huracán Taylor Swift, que se ha agenciado los 14 primeros puestos de la lista. Una situación excepcional de la que ‘we can’t be friends (wait for your love)’ se sobrepondrá a buen seguro. En Reino Unido, ‘we can’t be friends (wait for your love)’ resiste en el puesto 11 de su tabla oficial. ‘yes, and?’ sigue a la baja y, saludando desde el puesto 95, abandonará la tabla en unos días.

Ampliando la mirada a escala global, el escenario es el mismo: ‘we can’t be friends (wait for your love)’ se mantiene en el 9 del global de Spotify, mientras ‘yes, and?’ saluda ya prácticamente rendida desde el 162. Curiosamente, la ‘intro’ de su disco está haciendo ahora mismo mejores números que el lead single, pues ‘intro (end of the world)’ ocupa el puesto 60 de la citada tabla. Estos datos son indicativos de que la gente sigue escuchando ‘eternal sunshine’ dos meses después de su lanzamiento, y de hecho 8 de las 10 canciones más populares de Ariana en Spotify en este momento pertenecen a ‘eternal sunshine’.

Dramáticamente, en España el escenario es el opuesto: ninguna canción de Ariana Grande aparece actualmente en la lista de Promusicae, aunque ‘eternal sunshine’ sí resiste en torno al top 20 de los discos más populares (‘yes, and’ acaba de salir de la lista de canciones más radiadas).

Aunque la hazaña de superar con un segundo o incluso con un tercer single, el éxito del primero, no es tan atípica para Ariana. De hecho, ha sido habitual en su carrera. Le pasó con ‘Break Free’, el segundo single de ‘My Everything‘ (2014); con ‘Into You’, el segundo single de ‘Dangerous Woman‘ (2016); y con ‘7 rings’, el segundo single de ‘thank u, next‘ (2019). De manera improbable, algunos de estos segundos singles fueron incluso adelantados por el tercero en ciertas ocasiones: ‘Side to Side‘ con Nicki Minaj fue a la postre el mayor éxito de ‘Dangerous Woman’ y ‘One Last Time’ el mayor éxito de ‘My Everything’ tras su relanzamiento.

Ante este escenario cabe preguntarse cuánto tiempo tardará Ariana en extraer un tercer sencillo oficial de ‘eternal sunshine’ y, sobre todo, en cuál se decantará: parece segura la elección de ‘the boy is mine’, viral desde su estreno, pues, aunque ‘intro (end of the world’) también le supera en escuchas, al fin y al cabo no es una «canción» propiamente dicha.





