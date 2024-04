Taylor Swift bate récords con su disco doble… pero no el de Adele

Taylor Swift es obviamente el nuevo número 1 de las listas internacionales. La pregunta era de qué manera. ‘The Tortured Poets Department‘ es un disco doble, de hasta 31 canciones, lo que ha propiciado que las cifras sean aún más espectaculares.

En Estados Unidos, ‘The Tortured Poets Department’ ha conseguido despachar 2.610.000 copias en su primera semana. De ellas 1.914.000 han sido ventas reales y casi 700.000 han sido puntos de streaming. De hecho, este es el álbum más popular de la era streaming. También se ha batido un récord de la era moderna en la venta de vinilos: 859.000 en solo una semana.

- Publicidad -

Vinilos más vendidos en una semana en EE UU:

1, Taylor Swift, The Tortured Poets Department, 859,000, May 4, 2024

2, Taylor Swift, 1989 (Taylor’s Version), 693,000, Nov. 11, 2023

3, Taylor Swift, Midnights, 575,000, Nov. 5, 2022

4, Taylor Swift, Speak Now (Taylor’s Version), 268,000, July 22, 2023

5, Harry Styles, Harry’s House, 182,000, June 4, 2022

6, Taylor Swift, Red (Taylor’s Version), 114,000, Nov. 27, 2021

7, Adele, 30, 108,000, Dec. 4, 2021

8, Taylor Swift, Evermore, 102,000, June 12, 2021

9, Olivia Rodrigo, Guts, 94,000, Sept. 23, 2023

10, Travis Scott, Utopia, 93,000, Aug. 26, 2023

Pese al obvio éxito, no ha superado las cifras totales de la primera semana de ’25’ de Adele en Estados Unidos, que vendió casi 3,5 millones de copias en una semana, tras el furor que vivió en listas el anterior ’21’. Así queda el top 10 de mejores ventas en una semana en Estados Unidos, sumando ventas y streaming:

1, Adele, 25, 3.482 million, Dec. 12, 2015

2, Taylor Swift, The Tortured Poets Department, 2.61 million, May 4, 2024

3, Taylor Swift, 1989 (Taylor’s Version), 1.653 million, Nov. 11, 2023

4, Taylor Swift, Midnights, 1.578 million, Nov. 5, 2022

5, Taylor Swift, reputation, 1.238 million, Dec. 2, 2017

6, Adele, 25, 1.193 million, Jan. 9, 2016*

7, Adele, 25, 1.162 million, Dec. 19, 2015*

8, Drake, Views, 1.039 million, May 21, 2016

9, Taylor Swift, Lover, 867,000, Sept. 7, 2019

10, Taylor Swift, Folklore, 846,000, Aug. 8, 2020

- Publicidad -

En Reino Unido, el disco de Taylor Swift ha vendido en su primera semana 270.091 unidades. 109.000 han sido CD’s, 66.000 copias han sido vinilos, 4.500 cintas, 11.000 descargas, y 79.000 los puntos de streaming. También muy lejos de ’25’ de Adele, que superó las 800.000.

Otros países en los que Taylor Swift ha sido número 1 son Australia, Suecia, Holanda, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega o Suiza. Entre los territorios donde se le ha escapado, Noruega (número 2) o Finlandia (número 2). El dato español se conocerá esta tarde.