Lauren Mayberry / Vicious Creature

La cantante de Chvrches ha demostrado ser una de las líderes más carismáticas del pop reciente en Reino Unido. A composiciones tan emblemáticas como ‘Clearest Blue’ o ‘Recover’, hay que sumar su visión del mundo. Muy comentados han sido sus textos sobre el machismo que se sufre estando en un grupo, incluso en el siglo XXI, y también su reivindicación del emo, que tan bien identifica a la mal llamada «generación de cristal».

Que emprendiera una carrera en solitario era cuestión de tiempo. ‘Vicious Creature’ es ese disco que lleva presentando en vivo más de un año, estando Madrid y Barcelona entre sus paradas tan pronto como en octubre de 2023.

Estamos ante un álbum muy poco Chvrches, que trata de hacer de la variedad su virtud. Se jacta de haber recibido influencias tan dispares como All Saints y Sugababes, Tori Amos y Kathleen Hanna. En las ocasiones en que el disco se acerca a los 80, suena más a Tears for Fears y a Duran Duran (‘Crocodile Tears’, ‘Shame’), que a Depeche Mode y a New Order, a diferencia de lo que pasaba con su banda principal.

No es un problema en nuestros tiempos que un álbum pase de ser industrial a entonar una balada dedicada a una madre llamada ‘Oh Mother’. La gran obra maestra de Chvrches se llamaba ‘The Mother We Share’: ya conocemos a Mayberry. Sí lo es que las composiciones de un disco que empieza hablándonos «de la electricidad, del 5G y de cómo nos está enfermando a todos», nunca terminen de dar un puñetazo, ni intentándolo muy fuerte llamándose cosas como ‘Punch Drunk’.

Los productores Dan McDougall y Matthew Koma no parecen los óptimos ni para sacar punta a los momentos feístas (‘Shame’, ‘Sorry, Etc’) ni brillo a los bonitos (‘Anywhere But Dancing’, ‘Oh Mother’). Lo digo porque el disco remonta algo al final, justo cuando aparece la única canción co-escrita y producida por Greg Kurstin, ‘Sunday Best’, con su divertido guiño a Fatboy Slim; y justo cuando aparece la única canción co-escrita por Tobias Jesso Jr, la baladita ‘Are You Awake?’.

Ante la decepción que supone ‘Vicious Creature’ hay quien ha concluido, con cierta maldad, que ya sabemos quién hacía las canciones buenas en Chvrches, pero no, la remezcla de ‘Linger’ de Iaian no es tan buena. Simplemente hay cierta magia en cierto tipo de bandas, que fuera no funciona igual. Lo sabe Brandon Flowers. Lo sabe Mick Jagger. Y lo sabe hasta Paul McCartney. 55 años de carrera en solitario, con discos interesantes, y aún ha de tocar 22 canciones por noche de los Beatles.