Lauren Mayberry «bebe gasolina» en la glam ‘Shame’

Coincidiendo con el décimo aniversario del lanzamiento de ‘The Bones of What You Believe‘, el debut de CHVRCHES de 2013, su vocalista Lauren Mayberry ha decidido publicar sus primeras canciones grabadas en solitario. Su salto a solas se anticipó con el anuncio de una nueva gira que traerá a Mayberry a Barcelona y Madrid los días 24 y 25 de octubre, respectivamente.

Sorprendente fue el primer single, ‘Are You Awake?‘, una balada a piano compuesta junto al mano derecha de Adele, Tobias Jesso Jr. El segundo, ‘Shame’, ha llegado hace unas horas, y se desmarca por completo del formato balada para entregarse a las guitarras y a los sintetizadores. ‘Shame’ propone un sonido glam que puede recordar al de St. Vincent.

‘Shame’ habla de la vergüenza que ha sentido Lauren por sentirse atraída sexualmente hacia un tipo de masculinidad tóxica. Lauren pone de ejemplo a Troy Dyer, el personaje que interpretó Ethan Hawke en la película de 1994 ‘Bocados de realidad’, y también el festival ‘Woodstock 99’, la «época de los sex tapes» o la serie ‘Girls Gone Wild’. Mayberry asegura que crecer con ese tipo de cultura en sus años formativos influyó negativamente en el desarrollo de su propia sexualidad, en sus relaciones y en su «identidad en el mundo».

En ‘Shame’, Mayberry canta que se siente «esquizofrénica» y que «romantiza el dolor» y compara metafóricamente su vergüenza con el acto de «beber gasolina» y, a la vez, ser la «llama». La vergüenza llega a un punto desesperante cuando Mayberry canta cosas como «qué embarazoso llegar tan lejos y nunca poder cambiar». Mientras, el sonido de ‘Shame’ representa ese conflicto que Mayberry siente en su fuero interno. El contexto musical no puede ser más diferente al de CHVRCHES.



