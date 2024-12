«Es una putada enamorarse de mí»: ‘Jean Blau’, nuevo hit de Julieta

Julieta es una de las revelaciones del pop nacional de los últimos años. Sus singles ‘Cari’, ‘T’enxules‘, ‘Lokura’ o ‘Full Romance’ acumulan millones de reproducciones, también sus colaboraciones con Belén Aguilera (‘Thelma & Louise’), Oques Grasses (‘Com el dia i la nit’) o Mushkaa (‘Vaya liada’), y la artista, con tres mixtapes ya publicados, agota entradas.

Desde principios de 2024, Julieta es oficialmente artista de Sony Music y su debut en el universo multinacional se espera como agua de mayo. ‘Jean Blau’ es su tercer single en solitario en la etapa actual de su carrera, tras ‘haiku’ y ‘Full Romance’, y debes escucharlo si te interesa el pop anglosajón tipo Camela Cabello, Addison Rae, Halsey, etc.

‘Jean Blau’ no es una producción internacional, pero lo parece. Firma la base Phoac, es decir, el productor de Barcelona Pau Vehí, que coloca a Julieta en un contexto trap-pop y envuelve su voz en una borrasca de sintetizadores que va de menos a más. Una voz que suena filtrada por autotune, de manera simbólica, mientras Julieta canta sobre un amor no correspondido. La que no corresponde es ella.

«Es una putada enamorarse de mí», canta Julieta en ‘Jean Blau’. Y mantiene los límites claros: el chico que se ha enamorado de ella no pasará de ser un «fan», porque ella es inaccesible como una «pop star». “Esta canción es un grito de libertad”, explica Julieta. “Va de soltar todo aquello que no te deja avanzar. Es como decir: ‘Este es mi tren; si quieres, súbete, pero no me frenes».

El sencillo videoclip de ‘Jean Blau’ incluye una referencia a la actuación de Britney Spears interpretando ‘…Baby One More Time’ bajo la lluvia en su gira de 2002, Dream Within a Dream Tour. Julieta parece una pop star hecha en el molde de Spears, pero digamos que ella nunca cantaría ‘Born to Make You Happy’: «yo no escribo canciones para ti» es su lema, más bien.

El próximo 11 de enero, Julieta cierra su gira JURU LA JU TOUR en la Sala BUT de Madrid tras actuar en Razzmatazz, Barcelona, con todo agotado.