Julieta / 5AM

Os habíamos hablado ya de Julieta Gracián, y de su proyecto de varios EPs que conformarían su tercer disco en solitario. Finalmente, ‘COM AQUELL AGOST’ completa a ‘CARI’ y ‘EUGA DE NIT’, y los tres son parte de ‘5AM’, el disco con el que Julieta parece que va a cruzar de Cataluña al resto de España, a juzgar por el buzz que han ido haciendo algunos de sus singles (y que siguen haciendo). A pesar de que disco y tercer EP salieron prácticamente a la vez, se echa en falta un tema extra para que ‘5AM’ no sea solo la suma de sus partes… pero la artista lo compensa consiguiendo que justo el EP que desconocíamos hasta ahora sea el mejor de los tres.

Gracián, que dejó sus estudios de ingeniería para centrarse en la música, ha sido siempre autodidacta al respecto: “se me da bien componer, con la música siempre he sido muy intuitiva, la composición es algo que se aprende haciéndolo”, comentaba hace poco. Y no le falta razón: está claro que tiene un ojo para hacer temas inmediatos, implicándose tanto en la composición como en la producción, que lleva aquí junto a LOWLIGHT (quien os sonará por su trabajo con Bad Gyal o Yung Beef) y Alex Aller (Israel B). ‘T’enxules‘, ‘Enamorada de tu’ o ‘En mi coche’ son ejemplos de ello en los tres EPs, dominados sobre todo por el reggaeton, que para Gracián “al final es el nuevo pop”, y lo urban en general.

Sin embargo, manejándose bien en estos géneros, no es ahí donde se luce más. Las mencionadas ‘T’enxules’ o ‘Enamorada de tu’, sin ir más lejos, funcionan pero también son un poco genéricas, y sobre ‘T’enxules’ casi que se puede cantar ‘TUYA’ de Rosalía: no es una indirecta, ‘T’enxules’ es anterior. La parte intermedia de ‘5AM’, en la que se incluye ésta, es quizás donde más flojea el disco, porque, con la salvedad de ‘Avions volant’ (que recuerda un poco a Tove Styrke), cortes como ‘Si tienes frío’, ‘En la plaza’ o ‘Sueños’ no están a la altura de temazos como ‘Cari’ o ‘Tu y yo’.

‘Diga’m el que sents’ es la mejor del pack urban (con una previa casi ambient y alguna que otra sorpresilla en la producción), pero, como decimos, la parte electrónica del disco es ciertamente superior. El tono más delicado de su voz le sienta genial a cortes que van de estupendos fillers sin pretensiones (‘Oh la la’) a temas donde se mira a referentes como PC Music: ‘Tu y yo’ por momentos podría ser un tema de Hannah Diamond (o de nuestra Belén Aguilera). O lo que hace en ‘Euga de nit’, que como introducción funciona mejor que ‘Sueños’ (no está mal, pero parece un cruce entre ‘hostage’ y ‘my future’ de Billie Eilish).

Aunque las letras no aparenten ser lo más destacable, ya que se apuesta por algo sencillo y directo, el punto tontillo de algunos temas funciona muy bien (hacer un estribillo que sea “cari, cari, acaricia’m” podría ser un error pero no), y hay una gran excepción, que es la balada electrónica ‘Com aquell agost’. “Saps que jo a tu t’enyoro / perquè quan es fa fosc sempre ens ploro / t’imagino elegant passejant / amb tots els teus amics al voltant / i els fa fiure explicant mil històries”, se lamenta Julieta en la canción que cierra ‘5AM’, y que a su vez es de lo mejor del disco. En definitiva, Julieta traerá álbumes más redondos en el futuro, pero, por ahora, los mejores momentos de ‘5AM’ son prueba de que eso va a ocurrir, y la combinación de los tres EP ha resultado en un disco interesante que le va a traer (ya lo está haciendo) más público.